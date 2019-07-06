مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم

موعد مباراة الجزائر وغينيا

المنتخب الجزائري يعد أحد أفضل وأقوى منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية، حيث نجح في فرض سيطرته على المجموعة الثالثة التي تصدرها بعد أن حصد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات على كل من السنغال وكينيا وتنزانيا كما تميز محاربو الصحراء دفاعياً وهجومياً أيضاً بإحرازهم 6 أهداف وخروجهم بشباك نظيفة من جميع مبارياتهم في الدور الأول.

من جانبه فإن منتخب غينيا تأهل بوصفه أفضل منتخب حصل على المركز الثالث على الإطلاق بعد أن جمع 4 نقاط من التعادل (2-2) مع مدغشقر والخسارة من نيجيريا بهدف نظيف والفوز بثنائية على بوروندي.

الجزائر وغينيا – معلومات البث المباشر

• مباراة الجزائر وغينيا ستأتيكم مساء الأحد السابع من تموز/يوليو.

• موعد البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• الجزائر وغينيا مواجهة مرتقبة ستكون منقولة على قناتي beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.

مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة الجزائر وغينيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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