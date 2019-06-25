مباراة أوغندا وزيمبابوي في بث مباشر

موعد مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس امم افريقيا

البث المباشر لمباراة أوغندا وزيمبابوي يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD.

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