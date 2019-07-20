وصلت بعثة المنتخب الجزائري إلى العاصمة الجزائر، اليوم السبت، متوجة بكأس أمم إفريقيا 2019.

وقد حظي زملاء القائد "رياض محرز" باستقبال رسمي وشعبي حار، وهم يحملون الكأس الإفريقية التي عادت إلى الجزائر بعد 29 عاما.

و جاب رجال المدرب جمال بلماضي مختلف شوارع العاصمة الجزائر، على متن حافلة مكشوفة حيث لاقوا ترحابا وتفاعلا كبيرين من طرف الجماهير وهم يحتفلون بالتاج الإفريقي.

حافلة المنتخب الجزائري على بعد أمتار عن ساحة الأول من مايو

الحافلة المكشوفة التي تقلّ أعضاء المنتخب الجزائري تقترب من ساحة الأول من مايو مقرّ الاحتفال الرئيسي باللقب الإفريقي الغالي.