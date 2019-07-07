فراس بن أحمد

وسجل كل من إبراهيم أمادا (9) وفانيفا ايما اندرياتسيما (77) هدفي مدغشقر فيما دوّن سيدريك باكامبو (21) وشانسيل مبيمبا (90) ثنائية منتخب الفهود.

ويواصل المنتخب الملغاشي صناعة التاريخ في أول مشاركة له في كأس أمم افريقيا بتصدره للمجموعة الثانية أمام نيجيريا وغينيا وبورندي وتجاوزه لعقبة الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي ليواصل صناعة الحدث من بوابة ربع النهائي.



مدغشقر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا - التفاصيل والأهداف

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة بفوز مدغشقر على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4-2.

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | حاول المنتخب الكونغولي الوصول لشباك مدغشقر، التي تقهقرت بدنياً، لكن النتيجة بقيت على حالها (2-2) وسيتم اللجوء لركلات الترجيح.

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | نهاية الوقت الإضافي الأول وبداية الحصة الاضافية الثانية

دق 100 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | رأسية مبيمبا أبعدها بصوبة حارس مدغشقر

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | بداية الحصة الاضافية الأولى

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 والمرور للوقتين الإضافيين

دق 90 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | منتخب الفهود يعدل الكفة ! رأسية المدافع شانسيل مبيمبا تعيد المباراة لنقطة البداية (2-2)

دق 77 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | هجمة مرتدة خطيرة تتوج بهدف لمنتخب مدغشقر سجله فانيفا إما أندرياتسيما (2-1).

دق 59 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | باكامبو أضاع طريق الشباك بطريقة غريبة

دق 54 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | مومبريس كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني لمدغشقر

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | عودة المباراة في شوطها الثاني

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | الرئيس الملغاشي أندريه راجولينا رفقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد في مدرجات ملعب الإسكندرية

دق 21 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | سيدريك باكامبو يدرك التعادل للمنتخب الكونغولي (1-1)

دق 9 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة ابراهيم أمادا تدخل شباك منتخب الفهود (1-صفر)

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | بداية المباراة في استاد الإسكندرية

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | التشكيلة الأساسية للمنتخبين