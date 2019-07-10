مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في بث مباشر اليوم

رابط مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا مباشر على الانترنت

تشكيلة المنتخبين

البث المباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم 10 تموز/يوليو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD.

مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

أرقام مهمة قبل اللقاء المرتقب

• هذا ثالث لقاء بين منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا، مع فوز نيجيريا في اللقاءين السابقين بشباك نظيفة.

• فاز منتخب نيجيريا 7 مرات في آخر 8 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا (خسر مرة وحيدة) – لقد تأهل 8 مرات في 9 مباريات لعبها في ربع نهائي المنافسة.

• فاز منتخب جنوب أفريقيا مرتين في آخر 3 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا (خسر مباراة)، بقدر التي فاز بها في 18 مباراة سابقة (تعادل 7 خسر 9) – لقد تم إقصاؤه في آخر مشاركتين له في ربع نهائي المنافسة.

• لم يسجل منتخب جنوب أفريقيا أكثر من هدف واحد في المباراة خلال آخر 8 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا (مجموع 6 أهداف) – لقد سجل هدفين فقط في كأس أمم أفريقيا 2019، أقل من أي فريق آخر ما زال في المنافسة.

• ساهم أودينو إيغالو في إحراز 4 من أهداف منتخب نيجيريا الخمسة الماضية في كأس أمم أفريقيا (سجل 3 صنع 1).