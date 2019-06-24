مباراة موريتانيا ومالي بث مباشر كأس أمم افريقيا

البث المباشر لمباراة موريتانيا ومالي يوم الاثنين 24 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة :21:00 بتوقيت موريتانيا).

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مالي - موريتانيا.. تابعوا أحداث المباراة لحظة بلحظة

دق 74: مالي تعود لتنهي الأمور وتأكيد أحقيتها بالفوز بالهدف الرابع من تسديدة يسارية بعيدة المدى بقدم البديل أداما تراوري.

دق 72: هدف ا الحسن العيد يذلل الفارق لموريتانيا بالهدف الأول التاريخي في الكان من ركلة جزاء تحصل عليها زميله إسماعيل دياكيتي بدهاء.

دق 55: أداما نوس يجهز على ما تبقى من الأحلام الموريتانية في العودة بهدف ثالث من تسديدة يسارية قوية لم يقدر عليها الحارس إبراهيم سليمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مالي تغتال الحلم الموريتاني مبكراً (2-0)

دق 45: هدف ا موسى ماريغا يضاعف النتيجة لمالي من ركلة جزاء تحصل عليها لاسانا كوليبالي بعد تعرضه للعرقلة من الحارس إبراهيم سليمان.

دق 39: مالي تواصل الهيجان وتسديدة قوية جديدة من دجينيبو أبدع الحارس الموريتاني في تحويلها إلى ركنية.

دق 37: هدف ا بعد ثلاث تهديدات متتالية نجحت النسور المالية في افتتاح باب التهديف عبر قائدها عبدولاي ديابي من تسديدة صاروخية.

دق 35: ماريغا مجدداً يعود لتهديد مرمى موريتانيا وتسديدته ليست بعيدة عن الأخشاب الثلاثة.

دق 34: موسى ماريغا في أول فرصة مالية جدية للتهديف ينفرد بالحارس الموريتاني ابراهيم سليمان والأخير يـتألق في التصدي.

- دق 23: أداما نوس يفشل في استثمار موقعه المثالي قبالة المرمى ويسدّد بعشوائية بعيداً عن المرمى الموريتاني.

بداية المباراة

موريتانيا - مالي .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة موريتانيا: إبراهيم سليمان - هارونا أبو ديمبا - باكاري ندياي - عبدول با - علي عبيد - الحسن العيد - خاسا كامارا - محمد دلاه يالي - إبراهيما كوليبالي - إسماعيل دياكيتي - أداما با.

تشكيلة مالي: دجيغي ديارا - هاماري تراوري - مولا واغي - مامادو فوفانا - يوسف كوني - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - عبدولاي ديابي - أداما تراوري - موسى دجينيبو - موسى ماريغا.