مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم

- الدقائق العشر الأولى أفضلية طفيفة لكوت ديفوار لكن لا فرص حقيقية حتى الآن.

- بداية المباراة

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا يوم الإثنين 24 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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