يبحث المنتخب التونسي عن الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها بعد أن تغلب على العقدة الغانية وتخطى عقبة النجوم السوداء بركلات الترجيح، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر مفاجأة البطولة مساء الخميس في ختام مباريات الدور ربع النهائي.

ويدخل المنتخب التونسي أرض إستاد السلام في القاهرة، باحثا عن تقديم أداء مشابه لما قدمه في ثمن النهائي ضد غانا، حيث ظهر المنتخب التونسي في أفضل حلاته منذ انطلاق البطولة وإن كانت الانتصارات بعيدة عنه حتى الآن إذ أنه المنتخب الوحيد الذي تواجد في الدور ربع النهائي عقب تحقيقه لأربعة تعادلات متتالية.



وأمام غانا في ثمن النهائي كان نسور قرطاج على أعتاب تحقيق الانتصار الأول له، حينما بقي متقدماً بهدف طه ياسين الخنيسي حتى الدقيقة 90+2، عندما وقع المحظور بهدف بالنيران الصديقة من المدافع رامي بدوي الذي دخل قبل ذلك بنحو دقيقتين، بديلاً من الخنيسي ذاته.

ثلاثة أهداف فقط كانت الحصيلة التونسية في المباريات الأربع الأولى. رغم ذلك، لا يزال مركز حراسة المرمى هو ما يثير الأسئلة. خطأ في كل من المباراتين الأوليين لفاروق بن مصطفى ومعز حسن كلفا تونس تعادلين مع أنغولا ومالي، قبل نهاية سلبية (صفر-صفر) مع موريتانيا.

المعز حسن أثار الجدل

أمام غانا، كان حسن هو الأساسي، ودافع بجدارة عن مرماه، إلى أن اقترب موعد ركلات الترجيح. راهن جيريس على الدفع ببن مصطفى، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من حسن شمل التأخر في مغادرة المستطيل الأخضر، عدم التقدم إلى منتصف الملعب لمصافحة زميله، ومحاولات لإقناعه وتهدئة من الفرجاني ساسي ويوسف المساكني ووهبي الخزري.

نجح رهان جيريس على بن مصطفى، وتمكن الأخير من صد ركلة ترجيحية، ما كان كافيا لتأهل نسور قرطاج.

اعتذر حسن بعد تصرفه، وكتب على "تويتر" الثلاثاء "مبروك تونس. أريد العودة إلى حادث الأمس وأبدأ بالاعتذار من مدربي، زملائي، وكل مشجعي المنتخب الوطني"، معتبراً أن ما قام به يعود إلى "ضغط المرحلة وحماسي للعب في سبيل علم بلادي".

المهم الآن بالنسبة إلى تونس هو ربع النهائي، الدور الذي تبلغه للمرة السادسة منذ ما بعد تتويجها بلقبها الوحيد عام 2004 على أرضها.

في مواجهة تونس ستكون مدغشقر، المفاجأة الأكبر في هذه النسخة من البطولة التي تخوض غمارها للمرة الأولى في تاريخها، وأنهت الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية، قبل أن تفوز على الكونغو الديموقراطية في ثمن النهائي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2.

الأرقام تتحدث

• هذا أول لقاء بين منتخبي مدغشقر وتونس في كأس أمم أفريقيا – مدغشقر أول منتخب يصل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في أول مشاركة له منذ الرأس الأخضر في 2013.

• وصل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة العاشرة (تأهل 3 مرات وخرج 6 مرات) لكنه لم يتأهل من آخر 5 مرات له في هذا الدور.

• تونس أول منتخب يبقى في كأس أمم أفريقيا رغم عدم فوزه في أول 4 مباريات من الدورة (تعادل في 4 مباريات)، مع منتخب بينين.

• ساهم لاليانا نومينجاناهاري في إحراز اثنين من أهداف منتخب مدغشقر الأربعة الماضية في كأس أمم أفريقيا (سجل 1 صنع 1).

• سجل وهبي خزري اثنين من أهداف منتخب تونس الأربعة الماضية في كأس أمم أفريقيا.

