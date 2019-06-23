مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر اليوم

مباراة المغرب وناميبيا

- د 47: بداية قوية للمنتخب المغربي في الشوط الثاني، إذ كاد يوسف النصيري أن يفتتح التسجيل من عرضية أمبرابط لكن الدفاع تفطن وأبعدها إلى ركنية.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0، المنتخب المغربي يقدم شوطاً رمادياً بدون أداء ولا نتيجة.

- د 37 زياش يقوم بأفضل تسديدة بيسراه، لكنها أرضية أمسكها الحارس كازابوا.

- إيقاع منخفض للمباراة، المغرب يتواجد من خلال بعض التسديدات، أو الكرات المرفوعة بلا خطورة، في حين لا خطورة إطلاقاً من طرف ناميبيا.

- هذه هي المشاركة رقم 17 لمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا – حصد لقبه الوحيد في 1976 ووصل إلى المباراة النهائية في 2004 ليخسر أمام المنتخب المضيف تونس (2-1).

- د23 تسديدة ضعيفة للغاية لزياش

- د 21 يوسف النصيري يستلم كرة جيدة داخل الصندوق ولكنه لم يحسن التصرف بها.

- د 17 نجم نادي أياكس أمستردام حكيم زياس ينبري لرفع الكرات الثابتة، ولكن حارس ناميبيا كازابوا يملك توقيتاً جيداً في الخروج.

- د 11 نبيل ضرار لاعب فينربهتشة التركي يسدد كرة قوية في أول محاولة جدية تخرج فوق المرمى.

- اللقاء السابق والوحيد بين منتخبي المغرب وناميبيا كان في كأس أمم أفريقيا 2008 في مرحلة المجموعات – فاز منتخب المغرب 5-1 حينها.

- د 07 المغرب أفضل من حيث استلام الكرة ولكنه لا يزال يفتقد لبناء صحيح في الهجوم.

- 01 انطلاق المباراة

البث المباشر لمباراة المغرب وناميبيا اليوم الأحد 23 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 15:30 بتوقيت المغرب).

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