معلومات البث المباشر لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

7 - المنتخب الكاميروني يبدأ المباراة بنوايا هجومية واضحة، حيث لعب الظهير الأيسر أويونغو كرة طويلة في اتجاه باسوغوغ الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع حارس غينيا بيساو لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك.

- تبدأ المباراة وتبدأ معها رحلة أسود الكاميرون للحفاظ على لقبهم الذي أحرزوه في الغابون 2017 على حساب المنتخب المصري.

تشكيلتا المنتخبين

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

وفرضت مباراة الكاميرون وغينيا بيساو نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتأمل الكاميرون حاملة اللقب الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعة.



مباراة الكاميرون وغينيا بيساو - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1.

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الكاميرون وغينيا بيساو تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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