مباراة السنغال وتنزانيا - بث مباشر

البث المباشر لمباراة السنغال وتنزانيا اليوم الأحد 23 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS.

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مباراة السنغال وتنزانيا.. تابعوا ابرز احداث اللقاء لحظة بلحظة

دق 26: هدف ا نجم إنتر ميلان الإيطالي كايتا بالدي يفتتح باب التهديف للسنغال بعد عمل هجومي منظم استلم إثره كرة على طبق من إدريسا غييه. هذا الهدف هو الخامس لبالدي في 26 مباراة بقميص "أسود التيرانغا".

دق 6: بادو نداي يمنح نيانغ فرصة الانفراد مجدداً بالحارس السنغالي ونجم رين الفرنسي وميلان الإيطالي سابقاً يخفق بغرابة في زيارة الشباك.

دق 3: مباي نيانغ في أول تهديد سنغالي مبكر وصريح ينفرد بالحارس التنزاني أيشي مانولا والأخير يتألق في التصدي.

بداية المباراة

تشكيلة السنغال: إدوارد مندي - موسى واغي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سابالي - كريبين دياتا - إدريسا غييه - بادو ندياي - كايتا بالدي - إسمايلا سار - مباي نيانغ.

تشكيلة تنزانيا: أيشي مانولا - رمضاني كيسي - كلفين يونداني - دافين جون موانتيكا - غاديال كاماجي - فيصل سالوم - مدثر يحي - حيميد ماو مكامي - سيمون مسووا - جون بوكو - مبوانا ساماتا.