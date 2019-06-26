مباراة أوغندا وزيمبابوي في بث مباشر

مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس امم افريقيا

81 - أوغندا تواصل سعيها لتسجيل الهدف الثاني: تسديدة موغابي تمرّ قريبة من مرمى شيغوفا.

75 - كادو يرد على مهاجم زيمبابوي موسونا ويهدر قرصة محققة للتسجيل بطريقة كوميدية غريبة، حارما أوغنداً من هدف ثمين.

68 - بيليات يلعب عرضية زاحفة نحو البديل روزيكي الذي سدّدها نحو المرمى لكن الحارس أونيانغو أدركها على الخط النهائي وحرم زيمبابوي من تقدم مستحق.

52 - بداية نارية للشوط الثاني: موسونا يهدر فرصة الهدف الثاني لزيمبابوي بطريقة كوميدية.

- نهاية شوط أول مميز من الناحية الفنية خاصة من جانب منتخب زيمبابوي الذي لم يرم المنديل بعد تأخره في النتيجة وكثف محاولاته حتى أدرك التعادل وكان الأفضل على جميع المستويات.

41 - أصرّت زيمبابوي على إدراك التعادل وكان لها ما أرادت بفضل عرضية المميز شاوابيوا نحو الرائع بيليات الذي استدعى مهاراته ووضع الكرة بطريقة جميلة في مرمى أونيانغو.

- استمرت محاولات زيمبابوي بشجاعة كبيرة واستمر صمود دفاع أوغندا بثبات لافت.

- زيمبابوي أظهرت ردة فعل إيجابية بعد تلقيها هدف السبق: بيليات يسدّد زاحفة بيسراه مرت قريبة من مرمى أوغندا.

23 - نولدج موسونا يهدر فرصة ثمينة لإدراك التعادل لزيمبابوي حيث انفرد بالحارس أوناينغو لكنه سدّد برعونة فوق المرمى.

21 - الحارس الأوغندي يتألق في الحفاظ على تقدم منتخب بلاده ببراعة.

- لم تظهر أوغندا أي بوادر للتسجيل لكن نجاعة خطها الأمامي منحتها تقدماً مباغتاً أحبط زيمبابوي وأعطى أبناء المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر دفعة معنوية كبيرة.

11 - المنتخب الأوغندي يتقدم في النتيجة بفضل إيمانيول أوكوي الذي استثمر كرة عائدة من حارس زيمبابوي شيغوفا وسجل هدفاً واضعاً أوغندا على طريق الفوز الثاني توالياً.

- المباراة تنطلق وسط تطلعات أوغندا بتحقيق فوز يضمن لها مقعداً في الدور ثمن النهائي وأمنيات زيمبابوي بانتصار ينعش آمالها في التأهل.

تشكيلتا المنتخبين

أوغندا

أونيانغو – موغابي – واسوا – موكيبي – والوسيمبي – ميا – أزيرا – أوتشو – أبدو – كادو – أوكوي.

زيمبابوي

شيغوفا – لونغا – هاديبي – موديمو – داريكوا – كارورو – فيري – كاموسوكو – شاوابيوا – موسونا – بيليات.