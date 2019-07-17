بعد تزايد حوادث المرور وارتفاع عدد الوفيات في أعقاب كل مباراة للمنتخب الجزائري لكرة القدم كان أخرها منذ أيام بعد التأهل إلى النهائي و أمام هذه الظاهرة الخطيرة دعا عدد من الفاعلين الاجتماعيين و النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق مبادرة الاحتفال بدون سيارات من أجل تفادي المشاهد المآساوية التي عرفتها البلاد
مبادرة جزائرية للاحتفال دون سيارات لتفادي الحوادث المرورية
بعد تزايد حوادث المرور وارتفاع عدد الوفيات في أعقاب كل مباراة للمنتخب الجزائري لكرة القدم كان أخرها منذ أيام بعد التأهل إلى النهائي و أمام هذه الظاهرة الخطيرة دعا عدد من الفاعلين الاجتماعيين و النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق مبادرة الاحتفال بدون سيارات من أجل تفادي المشاهد المآساوية التي عرفتها البلاد
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