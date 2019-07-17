بعد تزايد حوادث المرور وارتفاع عدد الوفيات في أعقاب كل مباراة للمنتخب الجزائري لكرة القدم كان أخرها منذ أيام بعد التأهل إلى النهائي و أمام هذه الظاهرة الخطيرة دعا عدد من الفاعلين الاجتماعيين و النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق مبادرة الاحتفال بدون سيارات من أجل تفادي المشاهد المآساوية التي عرفتها البلاد

