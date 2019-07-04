مباراة المغرب وبنين بث مباشر اليوم

موعد مباراة المغرب وبنين

البث المباشر لمباراة المغرب وبنين يوم الجمعة 5 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 17:00 بتوقيت المغرب)

مباراة المغرب وبنين ستكون منقولة حصرياً على MAX 1 HD و MAX 2 HD.

مشاهدة مباراة المغرب وبنين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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