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وأكد المدرب آليو سيسيه الخميس رغبته في أن يعوض منتخب بلاده السنغال، "خطوة ناقصة" قام بها في مواجهة المنتخب الجزائري في الدور الأول من النهائيات، بالفوز عليه عندما يجددان اللقاء الجمعة في المباراة النهائية.

وخسرت السنغال صفر-1 أمام الجزائر في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يحقق المنتخبان مساراً ناجحاً وصولاً إلى المباراة النهائية التي تجمع بينهما مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي.

وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء، قال سيسيه الذي يأمل في منح بلاده لقبها الأول في البطولة "قمنا بخطوة ناقصة ضد الجزائر في الجولة الثانية (...) لكن تلك المباراة أتاحت لنا العودة"، وتقديم أداء أفضل في ما بعد.

وأضاف "الجزائر منتخب كبير، نحترم الجزائر. بعد الخسارة خضنا مباريات صعبة واليوم نحن في النهائي مصممون على الفوز ببساطة".

وتابع "الجزائر حقّقت مسيرة ناجحة (...) وهذا يعني أن المنتخبين كبيران"، مشدداً على أن النهائي "عادة ما يكون متقارباً، والتفاصيل الدقيقة هي التي ستحسم" النتيجة.