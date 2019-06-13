وضمت القائمة 23 لاعبا بعد ان استبعد منها سيدورف 6 لاعبين منهم أسماء بارزة على غرار فانسون أبو بكر لاعب بشكتاش التركي و جياندو فوشس لاعب سوشو الفرنسي بسبب الإصابة، إضافة الى مومي نغامالو لاعب يونغ بويز السويسري و بيير رمسيس اكونو لاعب ايدينغ سبور الكاميروني و سيمون أوموسولا حارس مرمى القطن الكاميروني.

وتبرز في قائمة منتخب الكاميرون أسماء رنانة مثل أندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي وإريك ماكسيم تشوبو- موتينغ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي و كارل توكو إيكامبي لاعب فياريال الإسباني.

ويلعـب منتخب الكاميرون حامل اللقب في المجموعة السادسة الى جانب بنين وغانا وغينيا بيساو.