وقال المدرب الفرنسي ذو الخبرة القارية الواسعة بعدما توج باللقب مرتين مع زامبيا (2012) وكوت ديفوار(2015)، في مؤتمر صحافي اليوم "بالنسبة إلي اليوم ما يجب أن يصنع الفارق، هو علينا أن ندخل المباراة ذهنياً بطريقة مختلفة تماماً لكن مع الاحتفاظ بالهدف ذاته، لذا علينا التركيز، ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تنحو بالمباراة في الاتجاه الصحيح أو الخاطئ".

وتابع المدرب الفرنسي الذي يأمل في قيادة أسود الأطلس إلى اللقب الثاني في تاريخهم والأول منذ 1976 "بدنياً وفنياً نعرف أننا فريق جيد جداً، لكن الفارق الآن سيكون ذهنياً. علينا أن نكون مستعدين وجاهزين لقبول أننا في بعض الأحيان في بعض المباريات قد نعاني قليلاً، لكن التضامن في الفريق يجب أن يكون مثالياً، وبهذه الطريقة يمكننا الذهاب بعيداً".

وأشار إلى أن المنتخب الذي يتولى تدريبه منذ مطلع العام 2016 "يتمتع بهذه الذهنية منذ أكثر من ثلاثة أعوام (...) الآن علينا أن نكون مثاليين في ما يتعلق بالتركيز، الكرات الثابتة، التفاصيل الصغيرة في كرة القدم"، متحدثاً عن أنه في الأدوار الإقصائية "أحيانا تتعادل وتذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وعليك أن تكون مستعداً. ما لم تكن مستعداً، تحزم حقائبك وتذهب إلى المنزل. وهذا أمر صعب جداً".