اختار الزميل حفيظ دراجي أجمل الكلمات ليعبر بها عن فرحته بتتويج بلاده الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على السنغال في النهائي 1-0 اليوم الجمعة.

وتنفس عشاق منتخب الجزائر الصعداء في اللحظات الأخيرة من اللقاء، إذ كانت النتيجة تشير لتقدم الخضر مع وجود ركلة حرة مباشرة قريبة لصالح منتخب السنغال.

ويملك حفيظ دراجي شعبية كبيرة لدى جماهير الكرة العرب إذ دائماً ما حصلت كلماته على إشادة كبيرة من قبل متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدّد حفيظ دراجي على ضرورة الاستبسال في الدفاع عن المرمى وهو ما حدث لتنطلق كلماته المرافقة للأفراح التي لم تتوقف لأكثر من ثلاث دقائق.