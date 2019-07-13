

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السنغال: "وصولنا إلى نصف النهائي شيء مهم والاتحاد التونسي طالبني بضرورة بلوغ هذا الدور".

وأضاف جيريس : "كل المنتخبات التي بلغت نصف النهائي لها فرص متساوية ولا أهتم بالترشيحات التي تضع السنغال في النهائي".

وشدّد مدرب منتخب تونس على أن معرفته بلاعبي منتخب السنغال الذي سبق له تدريبه، لن تكفي لضمان فوز نسور قرطاج على "أسود التيرانغا" في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الأحد.

وأشرف جيريس على المنتخب السنغالي بين العامين 2013 و2015، وسيعود غدا لمواجهة المدرب الحالي آليو سيسيه ولاعبين عرفهم عن قرب لاسيما النجم ساديو مانيه، عندما يلتقي المنتخبان على ستاد 30 يونيو في القاهرة في نصف نهائي البطولة القارية.

وقال الفرنسي: "أعرف غالبية اللاعبين في السنغال (...) اذا اختصرت نتيجة المباراة بمدى معرفتي بهم، سيكون الأمر جيدا، لكن الأمر ليس كذلك"، مشددا على أن "الميدان، وتوازن القوى بين المنتخبين، سيكون هو الأهم لتحقيق الفوز".

ولفت جيريس الذي عيّن على رأس الإدارة الفنية للمنتخب في كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى إدراكه من البداية لأهمية بلوغ تونس نصف النهائي الذي شاركت فيه للمرة الأولى منذ عام 2004، قبل أن تفشل في تخطي ربع النهائي في خمس محاولات، وتنجح في السادسة (2019).

وأوضح أنه منذ قدومه "فهمت ما يعنيه بلوغ نصف النهائي (...) لأن المنتخب لم يصل إلى هذه المرحلة منذ 2004"، معتبرا أن تخطي هذه العقبة هذا العام "أثار ارتياحا (...) لكننا نريد مواصلة المغامرة".

وستجمع مباراة الغد بين أفضل منتخبين إفريقيين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ تحتل السنغال المركز 22 أمام تونس (25).

واعتبر جيريس أن السنغال "هي بالطبع من المرشحين في هذه البطولة"، وتتمتع بلاعبين "يدافعون عن أندية كبيرة في بطولات كبيرة (...) هذا فريق ومجموعة كاملة في كل قطاعات اللعب".

من جهته أكد طه ياسين الخنيسي أن كل شيء ممكن في مثل هذه المواعيد الكبرى وأن الجزئيات البسيطة قد تقرّر مصير مواجهة نصف النهائي.

وقال المهاجم التونسي: "إنها مباراة تلعب على جزئيات صغيرة، إن شاء الله سنكون جاهزين ونحقق الفوز للعبور إلى النهائي".

السنغال "تعرف تونس" أيضاً



وبلغت السنغال الدور نصف النهائي بالتفوق 1-صفر في ربع النهائي على بنين التي صنعت إحدى أبرز مفاجآت البطولة بإقصائها المغرب من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وفي مؤتمره الصحافي، شدّد مدرب السنغال آليو سيسيه على أن منتخبه يعرف أيضا نظيره التونسي، موضحاً "في كرة القدم، كلنا نعرف بعضنا البعض، هذه عائلة صغيرة وكبيرة في الوقت عينه. آلان يعرف السنغال بشكل جيد جدا، لكننا أيضا، نعرف تونس بشكل جيد".

وشدّد النجم السابق للمنتخب، والذي خلف جيريس في منصب المدرب في العام 2015، على أن فريقه بات قريبا من تحقيق حلم اللقب الذي طال انتظاره، ويأمل في بلوغ النهائي الذي يغيب عنه منذ عام 2002 عندما حل وصيفا للكاميرون بركلات الترجيح.

وقال سيسيه "نحن قريبون من الهدف من خلال الوصول إلى نصف النهائي. بلوغ هذا المستوى يمنحنا الأمل. لكننا نعرف أن الأصعب ينتظرنا (...) نأمل في أن تكون هذه السنة سنتنا. نحن على بعد خطوتين، وهذا يعني مسافة طويلة وقصيرة في الوقت ذاته".