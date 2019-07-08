وتذكرنا هذه اللقطة بحادثة طبق الأصل شهدتها مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية عندما رفض الحارس الإسباني للبلوز كيبا أريثابالاغا قرار مدربه باستبداله في أواخر الحصة الإضافية الثانية بزميله ويلي كاباييرو، ولكن الفرق الوحيد هنا يتمثل في انصياع حارس تونس للقرار رغم التذمر في مقابل إجبار كيبا لمدربه ماوريتسيو ساري آنذاك بالإبقاء عليه قبل تسببه في خسارة اللقب لمصلحة الـ"سيتيزنس".