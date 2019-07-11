أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 بفوزه على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في ربع النهائي.

سجل فرجاني ساسي (52) ويوسف المساكني (60) ونعيم السليتي (90+3) ثلاثية نسور قرطاج الذين نجحوا في تجاوز الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ تتويجهم بالبطولة عام 2004.

وضرب المنتخب التونسي موعداً كلاسيكياً مع المنتخب السنغالي في نصف النهائي يوم الاحد القادم 14 تموز/يوليو.

- نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي وتأهله إلى نصف النهائي.

90+3 : هجمة مرتدة للمنتخب التونسي قادها الخزري الذي مرر لنعيم السليتي والأخير يضيف الهدف الثالث لنسور قرطاج.

90 - وهبي الخزري يقدم فاصلاً مهارياً ويمرّر للبديل نعيم السليتي الذي سدّد فوق المرمى.

80 - أسامة الحدادي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب التونسي رغم موقعه المناسب.

- المنتخب التونسي ظهر بوجه مغاير تماماً لما كان عليه في الدور الأول، تحكم كامل في مجريات المواجهة وبحث متواصل على تسجيل أهداف أخرى.

60 - الهدف الثاني لتونس: نسور قرطاج واصلوا ضغطهم على المرمى الملغاشي واستطاعوا مضاعفة النتيجة عبر القائد يوسف المساكني.

52 - فرجاني ساسي يمنح التقدم للمنتخب التونسي بتسديدة مخادعة اصطدمت بالملغاشي فونتين وتهادت في شباك الحارس أدريان معلنة تقدم مستحق لنسور قرطاج.

- المنتخب التونسي بدأ الشوط الثاني بقوة، وهبي الخزري يتمكّن من التسجيل لكن راية الحكم المساعد أحبطت فرحة النسور بإعلان حالة تسلّل.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس السيطرة الكاملة التي فرضها المنتخب التونسي.

42 - الزحف التونسي نحو المرمى الملغاشي يتواصل. غيلان الشعلالي يجد مساحة للتسديد ويطلق أرضية قوية أنقذها المتألق أدريان.

41 - وجدي كشريدة ينجح في لعب عرضية مميزة للخنيسي الذي حاول التسجيل لكن الدفاع تدخل بنجاح.

34 - يوسف المساكني يسقط في منطقة الجزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب. تونس أفضل من مدغشقر في أغلب فترات الشوط الأول.

31 - وهبي الخزري نفذ بإتقان ركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة الجزاء لكن الحارس أدريان تصدى ببراعة وأنقذ بلاده من هدف محقّق.

- بداية جيدة للمنتخب التونسي بعكس كل مبارياته السابقة في البطولة التي عانى خلالها وعجز على فرض شخصيته.

13 - فاصل مهاري من القائد يوسف المساكني مرّر على إثره الكرة لفرجاني ساسي ونجم الزمالك يسدّد قريبة من مرمى الحارس الملغاشي أدريان.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المواجهة لم يتمكن الفريقان من خلق فرص تسمح بتسجيل الأهداف، لكن الاستحواذ يميل لمصلحة المنتخب التونسي.

- بداية متوازنة للمواجهة التي يدخلها المنتخب التونسي وعينه على تحقيق فوز يكسر به عقدة الدور ربع النهائي الذي فشل في تجاوزه نسور قرطاج منذ نسخة 2004 بتونس.

في المواجهات المباشرة التقى المنتخبان 4 مرات فازت تونس 3 مرات مقابل انتصار وحيد لمدغشقر وسجل المنتخب التونسي 5 أهداف مقابل 4 لمدغشقر.

تشكيلتا المنتخبين