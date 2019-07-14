متابعة: مازن الريس

وصلت السنغال إلى النهائي بفوزها على تونس 1-0 بعد التمديد في مباراة قوية جرت اليوم الأحد في القاهرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.



وشهدت مباراة تونس والسنغال إضاعة العديد من الفرص السهلة من الجانبين قبل أن يأتي الهدف الوحيد بغرابة عقب ارتطام الكرة بالمدافع التونسي ديلان برون وتحولها إلى شباك مرمى بلاده في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول (100).

وكانت تونس قريبة جداً من التعديل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني عندما احتسب لها الحكم الإثيوبي باملاك ركلة جزاء لكنه عاد وغيّر قراره عقب عودته لتقنية الفيديو.

وتألق حارس السنغال غوميز بتصديه لركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي (75) وكذلك فعل معز حسن عندما تصدى لركلة جزاء نفذها سايفت (81).

وستنتظر السنغال الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف النهائي الآخر.

مباراة تونس والسنغال - التغطية الخاصة

- باملاك يثير الجدل بإلغائه ركلة جزاء لصالح تونس بعد عودته لتقنية الفيديو (116).

منتخب تونس يحاول إدراك التعادل لكنه يواجه دفاعاً سنغالياً متماسكاً في أول خمس دقائق من الشوط الإضافي الثاني.

- انتهاء الشوط الإضافي الأول بتقدم السنغال بهدف دون رد.

هدف: السنغال تتقدم بعد خطأ بالخروج من الحارس معز وارتطام الكرة بالمدافع برون الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (د100).

خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول يسودها الحذر.

انتهاء المباراة بالتعادل بلا أهداف لتذهب إلى الوقت الإضافي.

السنغال: ركلة جزاء ضائعة (81) معز يتصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها هنري سايفت.

تونس: ركلة جزاء ضائعة (75) - فرجاني ساسي يفشل في منح التقدم لصالح تونس بعد تنفيذه لركلة جزاء ضعيفة يمسكها غوميز.

(65) الخنيسي يضيع فرصة افتتاح التسجيل لصالح منتخب تونس مرة جديدة بعد انفراده بغوميز.

(56) كرة عرضية خادعة ترتطم بالعارضة التونسية ومعز يلتقط الكرة.

(49) فرجاني ساسي يتلاعب بدفاع السنغال داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة ذكية يبعدها غوميز.

(48) طه الخنيسي يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد انفراده بالحارس غوميز.

دخول نعيم السليطي مع بداية الشوط الثاني بدلاً من المساكني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 مع أفضلية لصالح السنغال وصمود مقبول من قبل دفاع تونس.

(45+2) وهبي الخزري يطالب بركلة حرة على حافة منطقة الجزاء والحكم الإثيوبي يرفض إطلاق صافرته.

(41) خطورة السنغال مستمرة ومعز حسن يتدخل في الوقت المناسب لكرة مانيه الذي كسر التسلل.

(38) نيانغ ومانيه يهدران بطريقة غريبة فرصتين سانحتين للتسجيل في دقيقة واحدة.

(35) سابالي يظهر مجدداً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تخطئ مرمى معز حسن.

(29) مطالبة تونس بركلة جزاء لصالح طه ياسين الخنيسي لكن الحكم الإثيوبي باملاك لا يعلن عن شيء.

(26) القائم يتعاطف مع تونس ويحرم سابالي من فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية.

- الكرات العالية تشكل خطراً واضحاً على منتخب السنغال وضربة رأس يوسف المساكني تخطئ المرمى (22).

تونس تدخل في جو اللقاء تدريجياً وتبدأ في إرباك دفاع السنغال مع مرور ربع ساعة على الشوط الأول.

السنغال يحاول الضغط على تونس في أول 5 دقائق لكن دفاع نسور قرطاج يتمركز بشكل جيد ويمنع تشكيل أي خطورة.

انطلاق مباراة تونس والسنغال

تشكيلة تونس أمام السنغال

أرقام قبل المواجهة

السنغال - تونس

o هذا سادس لقاء بين منتخبي السنغال وتونس في كأس أمم أفريقيا والأول بينهما في نصف النهائي – فاز كل منتخب مرة واحدة وهناك 3 حالات تعادل في اللقاءات الخمسة الماضية بينهما في المنافسة.

o فاز منتخب السنغال في آخر 3 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا، أطول سلسلة له في المنافسة – تأهل مرة واحدة فقط من 3 مباريات نصف نهائية لعبها في المنافسة.

o هذه سادس مرة يخوض منتخب تونس مباراة نصف نهائية في كأس أمم أفريقيا – لقد تأهل إلى المباراة النهائية 3 مرات فقط.

o حافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه 7 مرات في آخر 9 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا، بعد تلقيه الأهداف في كل من 14 مباراة سابقة.

o ساهم مهاجم تونس وهبي خزري في 29 محاولة تسديد في كأس أمم أفريقيا (سدد 16 صنع 13)، أكثر من أي لاعب آخر.