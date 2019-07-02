انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 على وقع نتائج منطقية ومتوقعة حيث تواجدت جميع القوى الكبرى في الدور ثمن النهائي، الذي سيشهد العديد من المواجهات الكلاسيكية المرتقبة.

وبشكل عام صعدت منتخبات مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية من المجموعة الأولى ومدغشقر ونيجيريا وغينيا عن المجموعة الثانية، فيما تواجد في دور الستة عشر أيضاً منتخبي الجزائر والسنغال عن المجموعة الثالثة، وشهدت المجموعة الرابعة تأهل كل من المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، فيما صعدت مالي وتونس على المجموعة الخامسة.

المجموعة السادسة من جانب آخر شهدت تأهل ثلاثة منتخبات هي غانا والكاميرون وبنين.

وبذلك جاءت مواجهات الدور ثمن النهائي على النحو التالي

• الجمعة | الخامس من تموز/يوليو | المغرب أول المجموعة الرابعة مع بنين ثالث المجموعة السادسة، ستقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء.

• الجمعة | الخامس من تموز/يوليو | منتخب أوغندا ثاني المجموعة الأولى مع السنغال ثاني المجموعة الثالثة، والمباراة سيحتضنها استاد القاهرة الدولي، وستقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

• السبت | السادس من تموز/يوليو | نيجيريا ثاني المجموعة الثانية مع الكاميرون ثاني المجموعة السادسة، المباراة سيحتضنها استاد الإسكندرية، في الساعة السابعة مساء.

• السبت | السادس من تموز/يوليو | منتخب مصر أول المجموعة الأولى مع جنوب إفريقيا ثالث المجموعة الرابعة، والمباراة سيحتضنها معقل الفراعنة استاد القاهرة الدولي، في الساعة العاشرة مساء.

• الأحد | السابع من تموز/يوليو | مدغشقر أول المجموعة الثانية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ثالث المجموعة الأولى، وستقام المباراة على أرض استاد الإسكندرية، في الساعة السابعة مساء.

• الأحد | السابع من تموز/يوليو | المنتخب الجزائري أول المجموعة الثالثة سيلتقي مع غينيا ثالث المجموعة الثانية، وستكون المباراة في استاد 30 يونيو في القاهرة، في تمام العاشرة مساء.

• الاثنين | الثامن من تموز/ يوليو| منتخب مالي أول المجموعة الخامسة سيكون على موعد مع اختبار صعب أمام كوت ديفوار ثانية المجموعة الرابعة، وستجري المواجهة على أرض استاد السويس، في الساعة السابعة مساء.

• الاثنين | الثامن من تموز/ يوليو| وفي آخر مباريات الدور ثمن النهائي سيلتقي المنتخب الغاني الذي حل في صدارة المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة المنتخب التونسي، المباراة سيحتضنها استاد الإسماعيلية، في الساعة العاشرة مساء.

جميع المباريات ستقام بتوقيت مكة المكرمة.