فراس بن أحمد
وسجل اللاعب يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.
وبلغ أسود الأطلس ثمن نهائي الـ"كان" بعد احتلالهم صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.
|مباراة المغرب وكوت ديفوار - التغطية المباشرة
المغرب – كوت ديفوار | نهاية المباراة بفوز المغرب على كوت ديفوار 1-صفر
دق 92 المغرب – كوت ديفوار | كرة البديل مزراوي تصطدم بالعارضة
دق 89 المغرب – كوت ديفوار | إزدواجية تراوري استقرت في يدي الحارس بونو
دق 83 المغرب – كوت ديفوار | بلهندة بحث عن هز شباك الكوت ديفوار
دق 69 المغرب – كوت ديفوار | محاولات مغربية لانهاء المباراة بالهدف الثاني
دق 60 المغرب – كوت ديفوار | عرف الشوط الثاني تراجعاً في أداء المنتخبين مقارنة بالشوط الأول فغابت الفرص الحقيقة خلال هذه الفترة
المغرب – كوت ديفوار | عودة المباراة في شوطها الثاني
المغرب – كوت ديفوار | نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب على كوت ديفوار 1-صفر
دق 40 المغرب – كوت ديفوار | تصويبة سيري دي يبعدها بونو بصعوبة
دق 39 المغرب – كوت ديفوار | النصيري يهدر فرصة تحقيق الهدف الثاني
دق 25 المغرب – كوت ديفوار | خروج سيئ للحارس ياسين بونو كاد على اثره منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل
دق 23 المغرب – كوت ديفوار | نورالدين أمرابط يقوم بعمل رائع ويقدم هدية للمهاجم النصيري الذي سجل الهدف الأول لأسود الأطلس.
دق 19 المغرب – كوت ديفوار | هجمة مميزة قادها نبيل درار الذي ارسل كرة رائعة ليوسف النصيري لكن تصويبة الأخير تجد الشباك الصغيرة
دق 10 المغرب – كوت ديفوار | تدخل في الوقت المناسب لحارس كوت ديفوار أغبوهو أمام النصيري
دق 2 المغرب – كوت ديفوار | رومان سايس ينقذ شباك المغرب من هدف محقق
المغرب – كوت ديفوار | بداية موقعة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة
المغرب – كوت ديفوار | نجم برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبليه في ملعب السلام بالقاهرة لمشاهدة المواجهة المرتقبة.
التشكيلة الأساسية للمنتخبين: