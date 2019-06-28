فراس بن أحمد

وسجل اللاعب يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وبلغ أسود الأطلس ثمن نهائي الـ"كان" بعد احتلالهم صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.



مباراة المغرب وكوت ديفوار - التغطية المباشرة

المغرب – كوت ديفوار | نهاية المباراة بفوز المغرب على كوت ديفوار 1-صفر

دق 92 المغرب – كوت ديفوار | كرة البديل مزراوي تصطدم بالعارضة

دق 89 المغرب – كوت ديفوار | إزدواجية تراوري استقرت في يدي الحارس بونو

دق 83 المغرب – كوت ديفوار | بلهندة بحث عن هز شباك الكوت ديفوار

دق 69 المغرب – كوت ديفوار | محاولات مغربية لانهاء المباراة بالهدف الثاني

دق 60 المغرب – كوت ديفوار | عرف الشوط الثاني تراجعاً في أداء المنتخبين مقارنة بالشوط الأول فغابت الفرص الحقيقة خلال هذه الفترة

المغرب – كوت ديفوار | عودة المباراة في شوطها الثاني

المغرب – كوت ديفوار | نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب على كوت ديفوار 1-صفر

دق 40 المغرب – كوت ديفوار | تصويبة سيري دي يبعدها بونو بصعوبة

دق 39 المغرب – كوت ديفوار | النصيري يهدر فرصة تحقيق الهدف الثاني

دق 25 المغرب – كوت ديفوار | خروج سيئ للحارس ياسين بونو كاد على اثره منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل

دق 23 المغرب – كوت ديفوار | نورالدين أمرابط يقوم بعمل رائع ويقدم هدية للمهاجم النصيري الذي سجل الهدف الأول لأسود الأطلس.

دق 19 المغرب – كوت ديفوار | هجمة مميزة قادها نبيل درار الذي ارسل كرة رائعة ليوسف النصيري لكن تصويبة الأخير تجد الشباك الصغيرة

دق 10 المغرب – كوت ديفوار | تدخل في الوقت المناسب لحارس كوت ديفوار أغبوهو أمام النصيري

دق 2 المغرب – كوت ديفوار | رومان سايس ينقذ شباك المغرب من هدف محقق

المغرب – كوت ديفوار | بداية موقعة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة

المغرب – كوت ديفوار | نجم برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبليه في ملعب السلام بالقاهرة لمشاهدة المواجهة المرتقبة.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: