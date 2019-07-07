وجاء في بيان للكاف أن beIN SPORTS هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط،

وأضاف البيان أن عربسات رفضت الانصياع لطلب الكاف وقف البث غير المشروع على قمرها الصناعي.

وبعد التعرض للأضرار التي تتسبب فيها القرصنة على حقوق البث التلفزيوني وعلى كرة القدم في إفريقيا والكاف على حد سواء، دعا الاتحاد الإفريقي إلى الوقف الفوري لعملية القرصنة وقال إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف القرصنة ومن يدعمها، على غرار باقي الهيئات الرياضية الدولية التي تضررت من سرقة محتواها.

