فراس بن أحمد

وافتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في 62.

وتلاقي الجزائر نيجيريا الأحد (14 يوليو/تموز) في القاهرة لمواصلة البحث عن لقب ثانٍ بعد 1990 على أرضها.

وخاض المنتخبان مباراة تعد من الأقوى في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة القارية، وبقيت الندية فيها حتى الثواني الأخيرة بين الجزائر المرشحة الأبرز للقب 2019، وكوت ديفوار بطلة 1992 و2015.

وابتسمت ركلات الترجيح للجزائر مع تسجيل رامي بن سبعيني واسلام سليماني وأندي ديلور وآدم أوناس في حين أهدر يوسف بلايلي الركلة الخامسة، بينما سجّل لكوت ديفوار كل من فرانك كيسيي وماكسويل كورنيه وماكس ألان غراديل عكس بوني وسيري دي اللذان فشلا في التسجيل.

مباراة الجزائر وكوت ديفوار - التفاصيل والأحداث

الجزائر - كوت ديفوار | الجزائر تفوز بركلات الترجيح على كوت ديفوار 4-3

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1 والآن المرور لركلات الترجيح

دق 122 الجزائر - كوت ديفوار | كرة ثابتة من أندي ديلور مرت قريبة من مرمى كوت ديفوار

دق 114 الجزائر - كوت ديفوار | رأسية سليماني تجد الحارس غبوهوو

دق 111 الجزائر - كوت ديفوار | النتيجة على حالها 1-1

الجزائر - كوت ديفوار | بداية الفترة الثانية

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية الفترة الأولى (1-1)

دق 99 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة سيري دي فوق مرمى مبولحي

الجزائر - كوت ديفوار | انطلاق الفترة الأولى

الجزائر - كوت ديفوار | المرور إلى الوقتين الاضافيين

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 .

دق 83 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة عدلان قديورة أمسكها الحارس سيلفان غبوهوو بصعوبة

دق 78 الجزائر - كوت ديفوار | ثنائية رائعة بين بونجاح والبلايلي والأخير يصوب كرة بعيدة

دق 68 الجزائر - كوت ديفوار | كرة رياض محرز يخرجها المدافع الإيفواري من أمام الشباك

دق 66 الجزائر - كوت ديفوار | بغداد بونجاح أهدر فرصة الهدف الثاني

دق 62 الجزائر - كوت ديفوار | كودجيا يعدل الكفة لمنتخب الكوت ديفوار (1-1)

دق 50 الجزائر - كوت ديفوار | رايس مبولحي والقائم يقفان أمام كرة كودجيا

دق 48 الجزائر - كوت ديفوار | بغداد بونجاح يتحصل على ركلة جزاء لكنه يفشل في تسجيلها

الجزائر - كوت ديفوار | عودة المباراة في شوطها الثاني

الجزائر - كوت ديفوار | أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف بأن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لم يعلن عن ركلة جزاء ليوسف عطال في الشوط الأول

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر على كوت ديفوار 1-صفر

دق 47 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة غراديل يمسكها مبولحي

دق 46 الجزائر - كوت ديفوار | رياض محرز يكثر من المراوغات ويضيع فرصة اضافة الهدف الثاني للجزائر

دق 28 الجزائر - كوت ديفوار | اصابة حادة ليوسف عطال في الكتف تجبره على مغادرة الملعب

دق 20 الجزائر - كوت ديفوار | سفيان فيغولي يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر بعد تسرب رائع من بن سبعيني (1-صفر)

دق 18 الجزائر - كوت ديفوار | فرصة خطيرة لمنتخب الكوت ديفوار، كرة ويلفريد كانون مرت من أمام مبولحي

دق 14 الجزائر - كوت ديفوار | رياض محرز يخترق ويصوب لكن كرته مرت بعيدة

دق 6 الجزائر - كوت ديفوار | كرة ماكس-ألان غراديل على القائم بعد تدخل ناجح من الحارس رايس مبولحي

الجزائر - كوت ديفوار | بداية مواجهة ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2019 على أرضية ملعب السويس الجديد

الجزائر - كوت ديفوار | الحرارة مرتفعة في مدينة السويس (38 درجة)

الجزائر - كوت ديفوار | التشكيلة الأساسية للمنتخبين