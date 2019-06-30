مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة والحاسمة للدور الأول من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس امم افريقيا "مصر 2019".

وفرضت مباراة مصر وأوغندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الرهان حيث سيلعب كلا المنتخبان بأهداف متقاربة بين تأمين الريادة لأهل الدار أو خطفها للأوغنديين وذلك قبل الدخول في الجديات والتي تمثلها مرحلة "خروج المغلوب".

ويدخل منتخب "الفراعنة" صاحب الضيافة (6 نقاط) بحظوظ وافرة لتأمين زعامته للمجموعة الأولى حيث سيلعب على فرصتي الفوز أو التعادل، في حين لن يكون منتخب أوغندا (4 نقاط) مخيراً في حال رغبته بتصدر المجموعة حيث سيكون مطالباً بحتمية الفوز على نظيره المصري بأي نتيجة لبلوغ نقطته السابعة بعد فوز على الكونغو الديمقراطية (2-0) وتعادل أمام زيمبابوي (1-1).

وستحظى هذه المواجهة الختامية للدور الأول والتي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي بمتابعة واسعة لأنها ستعطي فكرة واضحة على مدى استعداد زملاء النجم محمد صلاح للدخول في المرحلة الحاسمة من كأس أمم أفريقيا والتي يعوّل عليها الجمهور المصري لإضافة الكأس الثامنة في رصيد "الفراعنة".

مباراة مصر وأوغندا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مصر وأوغندا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1.

مباراة مصر وأوغندا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مصر وأوغندا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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مباراة مصر وأوغندا - تابعوا معنا احداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول: مصر تتقدم على أوغندا (2-0)

دق 45: أحمد المحمدي يترجم الصحوة المصرية في أواخر الشوط الأول ويضيف الهدف الثاني من تسديدة يمينية قوية بعد هجمة منظمة.

دق 38: تريزيغيه يؤكد الانتعاشة المصرية بهدف صلاح، ويهدد شباك أوغندا بتسديدة قوية وماكرة لكن الحارس أونيانغو كان متيقظاً.

دق 36: هدف ا بعد 35 دقيقة أولى بعيدة عن المستوى المطلوب، محمد صلاح نجم "الفراعنة" الأول يحرّر جماهير استاد القاهرة بهدف افتتاحي مبهر من ركلة حرة مباشرة متقنة.

دق 35: أوغندا تستمر في مهاجمة المرمى المصري بشراسة ولكنها تصطدم بجاهزية قصوى للحارس الشناوي الذي أبدع في التصدي على مناسبتين.

دق 30: تسديدة أوغندية صاروخية ردّها محمد الشناوي بصعوبة بالغة.

دق 28: أوغندا تعود لتهديد مرمى الشناوي بتسديدة ضعيفة.

دق 24: أوغندا تبادر بالمحاولات الهجومية على المرمى المصري والمخالفة المباشرة التي نفذها أوكوي افتقدت للتركيز.

دق 16: ربع ساعة أولى لم يدخل فيها صاحب الضايافة بالشكل المطلوب، بالمقابل بدا منتخب أوغندا متحرراً من الضغوط وحاول تسليط ضغط مبكر على حامل الكرة في المناطق المصرية وهو ما أربك بعض الشيء تحركات زملاء محمود تريزيغيه.

استنتاج البدايات: المدرب المكسيكي خافيير أغيري يبدأ المباراة بثلاث تعديلات على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراتين الأوليين ضد زيمبابوي (1-0) والكونغو الديمقراطية (2-0)، حيث أقحم كل من باهر المحمدي بدلاً من محمود علاء، ونبيل عماد دونغا بدلاً من طارق حامد، وأحمد حسن كوكا بدلاً من مروان محسن.

- بداية المباراة

مصر - اوغندا.. تشكيل منتخب مصر

تشكيلة مصر: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف - محمد النني - نبيل عماد دونغا - عبد الله السعيد - محمود تريزيغيه - محمد صلاح - أحمد حسن كوكا.

منتخب أوغندا: دينيس أونيانغو - نيكولاس وادادا - غودفري والوسيمبي - حسن واسوا - تيموتي دينيس أواني - مايكل أزيرا - لومالا أبدو - ألان كيامبادي - خالد آوشو - فاروق ميا - إيمانويل أوكوي.