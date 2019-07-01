مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر

ستكون مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا مساء الاثنين ضمن ثالث أدوار المجموعة الثالثة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بين طرفين يختلفان في اهدافهما كلياً.

منتخب الجزائر يريد فوزاً ثالثاً بعد إسقاطه السنغال كينيا لتأكيد أنه مرشح للقب القاري فيما تأمل تنزانيا تحقيق مفاجأة لا غرض لها إلا المعنويات.

تملك الجزائر ست نقاط من فوز على كينيا 2-0 وآخر على السنغال 1-0، فيما لا شيء في رصيد تنزانيا بعد خسارتين أمام السنغال 0-2 وكينيا 2-3.

الجزائر المدججة بكوكبة محترفين يتقدمهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، تعد مرشحة للقب خصوصاً بعد مستوياتها الرائعة لذا ستكون المواكبة حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS.للوقوف على آخر ظهور للخضر قبل الإقصائيات.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء الاثنين 1 يوليو بتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD2.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.

الجزائر - تنزانيا .. تابعوا معنا ابرز احداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول: الجزائر تكتسح تنزانيا (3-0)

دق 45+1: هدف ا أوناس، أبى إلا أن يكمل الشوط الأول في ثوب البطل عقب توقيع هدفه الشحصي الثاني والثالث للجزائر في 45 دقيقة أولى مبهرة لأبناء المدرب جمال بلماضي.

دق 39: هدف ا نجم نابولي الإيطالي آدم أوناس يضاعف النتيجة للخضر بهدف رائع بعد تبادل مميز للكرة مع إسلام سليماني وإنهاء جميل في المرمى التنزاني.

دق 36: أوناس قريب جداً من توقيع الهدف الثاني لمحاربي الصحراء بعد سلسلة من المراوغات وتسديدة أرضية متقنة انحرفت عن طريق المرمى بسنتيمترات.

دق 35: إسلام سليماني يفتتح باب التسجيل للجزائر برصانة وثقة بعد تلقيه كرة بينية متقنة من الموهوب آدم أوناس.

دق 16: إسماعيل بالناصر، أحد الاكتشافات الجزائرية الملفتة غي هذا الكان، يسدّد كرة قوية كادت تخترق مرمى تنزانيا لولا تألق الحارس مناتا.

دق 14: آدم وناس يهدر فرصة التقدم للخضر ويضع الكرة خارج المرمى التنزاني الخالي.

دق 7: ديلور مجدداً في صنع الخطر عبر تمريرة ذكية لزميله إسلام سليماني ولكن تسديدة الأخير كانت أبطأ من أن تغالط على الحارس التنزاني ميتاشا مناتا.

دق 3: أندي ديلور يقود هجوماً جزائرياً خاطفاً ومن ثم يمرر للمنطلق هشام بوداوي والأخير رغم موقعه المثالي يفشل في وضع الكرة داخل المرمى.

- بداية المواجهة

الجزائر - تنزانيا .. تشكيلتا المنتخبين