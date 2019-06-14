وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري احمد شوبير على صفحته في موقع "تويتر" أنه "بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة" التي ستقام في مصر من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.

كما أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام عن قيام الاتحاد الإفريقي بقبول التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.





وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 أيار/مايو، بعد يومين من المباراة بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الإفريقي ضد جريشة على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.



وكتب شوبير "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019".



وكان الاتحاد الإفريقي استبعد جريشة أيضاً من إدارة مباريات كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه.



وتقدمت لجنة الحكام المصرية بالتماس للاتحاد الإفريقي لرفع الايقاف عن جريشة.



من جانبه، أعرب جهاد جريشة عن سعادته بقرار رفع الإيقاف عنه رسميا اليوم الجمعة، وقال في تصريحات صحافية "سعيد للغاية بقرار رفع الإيقاف عني وعودتي مرة أخرى للمشاركة ضمن قائمة الحكام الدوليين الذين تمّ اختيارهم لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019".



وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية في 21 الحالي على استاد القاهرة الدولي بين المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي.



