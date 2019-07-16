وخرج منتخب الكاميرون من ثمن نهائي البطولة، على يد منتخب نيجيريا إثر الخسارة 3-2، إذ احتل منتخب الكاميرون حامل اللقب وصافة مجموعته السادسة بفارق الأهداف عن غانا، بعدما انتصر في مباراة وتعادل في اثنتين.



وجاء في بيان الاتحاد الكاميروني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: " قرّر الاتحاد حسب العقد المبرم مع الإطار الفني للمنتخب (سيدورف ومساعده كلويفرت)، وضع حد للعلاقة بين الاتحاد والمدرب ومساعده بدءاً من اليوم".

وأوضح الاتحاد الكاميروني أنّ هذا القرار جاء عقب التشاور مع الأشخاص المعنيين مبيناً أنّه أتى كنتيجة للخروج من كأس أمم إفريقيا.

وستلعب الجزائر مع السنغال في نهائي البطولة، بينما ستكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا.

ولم يتمكن النجم الأسطوري الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني وميلان وإنتر في إيطاليا، وتدريب ميلان أيضاً، لم يتمكن من تحقيق أي نجاح ملفت على المستوى التدريبي.