مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر اليوم

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون

البث المباشر لمباراة نيجيريا والكاميرون اليوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة نيجيريا والكاميرون ستكون منقولة حصرياً على MAX 1 HD و MAX 2 HD.

مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة نيجيريا والكاميرون -لحظة بلحظة

دق 30 نيجيريا - الكاميرون | المباراة بأداء متوسط ورتيب في بعض الفترات

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دق 12 نيجيريا - الكاميرون | تصويبة أيوبي ليست بالدقة المطلوبة

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نيجيريا - الكاميرون | مواجهة ثمن نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستقام على أرض ملعب الإسكندرية.

نيجيريا - الكاميرون | التشكيلة الأساسية للمنتخبين