مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم

موعد مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية

البث المباشر لمباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 7 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.

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مدغشقر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا - لحظة بلحظة

دق 59 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | باكامبو أضاع طريق الشباك بطريقة غريبة

دق 54 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | مومبريس كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني لمدغشقر

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | عودة المباراة في شوطها الثاني

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | الرئيس الملغاشي أندريه راجولينا رفقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد في مدرجات ملعب الإسكندرية

دق 21 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | سيدريك باكامبو يدرك التعادل للمنتخب الكونغولي (1-1)

دق 9 مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة ابراهيم أمادا تدخل شباك منتخب الفهود (1-صفر)

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | بداية المباراة في استاد الإسكندرية

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية | التشكيلة الأساسية للمنتخبين