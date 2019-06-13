ووفق مصادر beIN SPORTS، فان المدرب جمال بالماضي استدعى لاعب مونبلييه إندي ديلور للانضمام إلى صفوف الخضر و تمثيل بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في مصر.

ويصل ديلور (27 عاما) مساء اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة حيث يجري منتخب الجزائر معسكره التحضيري استعدادا لنهائيات كأس افريقيا.

أندي ديلور الذي حصل على الجنسية الرياضية الجزائرية بعد موافقة الفيفا سيلعب أول مباراة له بقميص المنتخب الجزائري في الكان، وسبق له اللعب للمنتخب الفرنسي تحت عشرين عاما.

وحقق ديلور الذي يلعب في مونبيليه معارا من تولوز 14 هدفا في 38 خاضها بمختلف المسابقات.

ولعب ديلور لعدة اندية فرنسية مثل تور واجاكسيو ونيم وكان ومتز، اضافة الى ناديي تايغرز المكسيكي واتليتيك ويغان الانكليزي.

وكان هاريس بلقبلة لاعب خط الوسط الجزائري تقدم الأربعاء باعتذار إلى الشعب الجزائري بعد "خطأ فادح" ارتكبه في شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى لاستبعاده من تشكيلة المنتخب المشارك في كأس افريقيا.

وكان الاتحاد الجزائري قد أكد أن أسباباً "تأديبية" دفعت إلى استبعاد لاعب نادي بريست الفرنسي من تشكيلة المنتخب للبطولة القارية.

وأوضح الاتحاد في بيان بالعربية على موقعه الالكتروني "بعد التشاور مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، قرر المدرب الوطني جمال بلماضي ابعاد متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة من التربص التحضيري لكأس إفريقيا"، معللاً ذلك بأسباب "انضباطية".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن عدم مشاركة اللاعب في مباراة الأمس الودية ضد بوروندي في الدوحة، تعود للشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل.

ونشر اللاعب اعتذاراً عبر صفحته على موقع فيسبوك موجهاً إلى "الشعب الجزائري العزيز على ما بدر مني عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأن زميله أوكيدجة يقوم ببث مباشر.

أضاف ""أنا لا أسعى إلى تبرئة نفسي لأنني اعترف أنني ارتكبت خطأ فادحاً حيث دفعت الثمن فوراً من خلال استبعادي"، متابعاً أن هذا الإبعاد شطر قلبي لكنه شرعي وبالطبع أنا لا ألوم أحداً إلا نفسي خاصة أنني خيبت آمالكم وأرجو منكم أن لا تحمّلوا عائلتي مسؤولية هذا الخطأ".

وأتى استبعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بعيد غيابه عن المباراة الودية ضد بوروندي الثلاثاء في الدوحة (1-1).

ووقعت الجزائر، المتوجة مرة واحدة في تاريخها عام 1990 على أرضها، في مجموعة ثالثة تضم كينيا والسنغال وتنزانيا ضمن البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يخوض "ثعالب الصحراء" مباراة ودية ضد مالي الأحد قبل الانتقال إلى مصر استعداداً للمشاركة في النهائيات.