ولم يحدد الاتحاد الجزائري في بيان إعلان التشكيلة، أسباب عدم استدعاء اللاعبَين، في ظل تقارير صحفية عن رفض غلام المشاركة مع المنتخب في البطولة القارية التي تستضيفها مصر.

أما ديلور الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فأبدى في الأسابيع الماضية رغبته في الدفاع عن ألوان المنتخب، مشيرا الى أنه شرع في إجراءات الحصول على الجنسية الجزائرية استنادا الى جذوره من جهة والدته.

واكتفى اللاعب عبر حسابه على "تويتر" اليوم بإعادة نشر التشكيلة الجزائرية المعلنة، مع تعليق بالفرنسية جاء فيه "من كل قلبي معكم. في إمكانكم القيام بذلك (الفوز)، وستقومون بذلك. تحيا الجزائر".

كما غاب عن التشكيلة لاعب وسط شالكه الألماني نبيل بن طالب المصاب.

في المقابل، شهدت التشكيلة عودة لاعبين من ذوي الخبرة، يتقدمهم إسلام سليماني (30 عاما) لاعب فنربغشة التركي، وعدلان قديورة (33 عاما) لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي.

وتخوض الجزائر المتوجة باللقب القاري عام 1990 على أرضها، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

وأعلن الاتحاد الجزائري أن منتخب "ثعالب الصحراء" سيخوض تحضيرا للبطولة، مباراتين وديتين ضد بوروندي في 11 حزيران/يونيو ومالي في 16 منه، على هامش معسكر يقيمه في الدوحة، قبل الانتقال الى مصر في 18 منه تحضيرا لانطلاق البطولة.



وجاءت تشكيلة الجزائر على الشكل التالي:

- لحراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي).

- للدفاع: عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، رامي بن سبعيني (رين الفرنسي)، رفيق حليش (موريرينسي البرتغالي)، جمال بن العمري (الشباب السعودي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، محمد فارس (سبال الإيطالي)، مهدي زفان (رين الفرنسي).

- للوسط: إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي)، ومهدي عبيد (ديجون الفرنسي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، هشام بوضاوي (بارادو)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، وعدلان قديورة (نوتنغهام فورست الإنكليزي)، ومهدي تاهرات (لنس الفرنسي).

- للهجوم: إسلام سليماني (فنربغشة التركي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي).