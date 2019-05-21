أحمد النفيلي

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أغيري قائمة منتخب مصر التي ضمت 25 لاعباً استعداداً لخوض معسكر سريع في برج العرب ينطلق في السادس من حزيران/يونيو القادم، ويشهد إقامة مباراتين وديتين يواجه فيهما المنتخب المصري تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 حزيران/يونيو وذلك استعداداً لمشاركة الفراعنة في نهائيات كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 والتي ستستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (1959 – 1974 – 1986 – 2006).

وأثارت القائمة الكثير من الجدل بين جماهير وسائل الإعلام الرياضية المصرية بعد أن استبعد المدرب الأسبق لمنتخبي المكسيك واليابان العديد من الأسماء البارزة والمتألقة في الفترة الأخيرة لعل لأبرزها مهاجم الزمالك محمود كهربا الذي قاد فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي وظهر بشكل لافت أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي المسابقة، إضافة إلى عد ضم كل من محمد هاني الظهير الأيمن الشاب في الأهلي والذي سبق له التواجد مع أغيري تحديداً في مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا.

من جانب آخر مثل عدم ضم الأخوين صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي العائد إلى مستواه وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الشاب الساطع بشدة مؤخراً، مفاجأة للكثيرين، كما واصل أغيري تجاهله لرمضان صبحي جناح الأهلي علماً بأنه ضم أخيراً وليد سليمان إلى صفوف الفريق كما أعاد إلى صفوف الفراعنة أيضاً عبد الله السعيد صانع الألعاب الأفضل في مصر في السنوات الأخيرة علماً بأن الثنائي كان مستبعداً من قبل بسبب رغبة المدرب المكسيكي في خفض معدل الأعمار في صفوف الفريق.

معدل أعمار المنتخب المصري المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بلغ 28.4، وضم وقتها أكبر لاعب في البطولة وهو الحارس التاريخي عصام الحضري الذي تجاوز عمره وقتها 45 عاماً.



الاستبعاد الأبرز كان من نصيب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي الشاب البالغ من العمر 26 عاماً والذي خاض موسماً متميزاً مع الوحدة السعودي حيث شارك في 27 مباراة دخل مرماه 34 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

وعبر عواد عن "استغرابه" من الاستبعاد بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهاً تساؤله لأحد أفراد الجهاز دون تسميته عن سبب استبعاده على الرغم من أنه رشحه من قبل للانضمام إلى الأهلي.

كما علق قائد منتخب مصر السابق وائل جمعة المحلل في قنوات beIN SPORTS والمشارك في فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 – 2008 – 2010 عن تحفظه على بعض الاختيارات واستبعاد بعد الأسماء البارزة في الفترة الأخيرة على صعيد الكرة المصرية إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى وجوب احترام اختيارات المدرب ورؤيته الفنية مع المطالبة في الوقت ذاته بدعم المنتخب على الصعيد الجماهيري في البطولة القارية التي يخوضها على أرضه.

رغم بعض الخيارات الغير مقنعة والتحفظات على تواجد أو غياب كم إسم في القائمة المعلنة لمعسكر برج العرب ..

فلازم نحترم إختيارات المدرب و رؤيته الفنية .. و نقف خلف المنتخب في بطولة مهمة جدا على أرضنا#منتخب_مصر pic.twitter.com/KJHLlhXiIE — Wael Gomaa (@WaelGomaa) May 21, 2019

واللافت للانتباه أن بيان الاتحاد الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار إلى أن القائمة هي لمباراتي غينيا وتنزانيا ولم يرد أي ذكر لكونها قائمة الفراعنة المشاركة في أمم إفريقيا ما يعطي انطباع أن القائمة قد تشمل تغييرات أو ضم لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة التي من المقرر أن تبدأ في الحاجي والعشرين من حزيران/يونيو وتستمر حتى التاسع عشر من تموز/يوليو.

وكانت قرعة البطولة سحبت في الثاني عشر من نيسان/ أبريل الماضي وأسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

التشكيلة المعلنة

وضمت تشكيلة منتخب مصر التي أعلنها أغيري الأسماء التالية

لحراسة المرمى

محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد أبوجبل (سموحة) – محمود جنش (الزمالك).

خط الدفاع

أحمد المحمدي (استون فيلا الانكليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الانكليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز)- عمر جابر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

خط الوسط

محمد النني (أرسنال الإنكليزي) – طارق حامد (الزمالك) – علي غزال (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) – وليد سليمان (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمود حسن " تريزيغيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) – محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي).

خط الهجوم

أحمد علي (المقاولون العرب) – أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) – مروان محسن (الأهلي).