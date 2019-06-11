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دوري أبطال أوروبا
كأس أمم إفريقيا 2019

وانياما يقود قائمة كينيا النهائية المشاركة في أمم إفريقيا

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أعلن المدرب الوطني سيباستيان ميغني القائمة النهائية للمنتخب الكيني المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة التي ستستضيفها مصر في الفترة بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز يوليو.

Reuters

وضمت القائمة فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام الإنكليزي المتألق في الموسم المنصرم والذي تأهل مع فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبجانب وانياما سيقود المنتخب الكيني في هط الهجوم ميشيل أولينغا مهاجم كاشيوا ريسول الياباني الذي خاض مع منتخب بلاده 32 مباراة أحرز خلالها 14 هدفاً.

وتخوض كينيا نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في تاريخها بعد أعوام (1972 – 1988 – 1990 – 1992 – 2004) وتبحث عن إنجاز استثنائي بعد أن توقفت جميع مشاركاتها السابقة عند الدور الأول.

وتخوض كينيا منافسات "توتال مصر 2019" ضمن المجموعة الثالثة القوية بجوار كل من السنغال والجزائر وتنزانيا، وسيستهل الفريق مواجهاته في البطولة بلقاء المنتخب الجزائري يوم 23 حزيران/يونيو الحالي على ملعب "30 يونيو" في القاهرة.

التشكيلة المختارة

لحراسة المرمى: باتريك ماناسي – فاروق شيكالو – جون أويبما

لخط الوسط: ديفيد أوينو – موسى محمد – برنارد أوتشينغ – جوزيف أوكومو – جوش أونيانغو – إيريك أوما – عبود عمر – فيلومين أويتنيو.

لخط الوسط: فيكتور وانياما – إسماعيل غونزاليس – دينيس أوديهومبو – جوهانا أومولو – فرانسيس كاهاتا – إيريك جوهانا – أوفيلا أوتشينغ – أيوب تيمبي – بول ويري.

للهجوم: ميشيل أولينغا – مسعود غوما – جون أفريي


 

منتخب كينيا فيكتور وانياما
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