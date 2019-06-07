هل تكون القاهرة طالع خير على الكونغو الديمقراطية؟

يسعى المنتخب الكونغولي للذهاب بعيداً في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 وخوض النهائي الأول له منذ عام 1974.

إبينغي: مدرب وطني بأفكار مميزة

بعد رحيل الفرنسي المخضرم كلود لورا عن تدريب "منتخب الفهود" في عام 2013 اتخذ الاتحاد المحلي للعبة نهج الاعتماد على المدربين الوطنيين فتم التعويل على سانتوس مونتيبيل لمدة عام تقريباً في مرحلة انتقالية ثم في آب/أغسطس 2014 أعطيت المهمة للمدرب فلورن إبينغي، المشرف على المقاليد الفنية لفريق فيتا كلوب.

بعد تجربة دامت لشهرين (عام 2012) في نادي شانغهاي الصيني، وأثناء جنازة أخته في كينشاسا (العاصمة الكونغولية) في أواخر عام 2012 طلب أحد المسؤولين في فريق فيتا كلوب من إبينغي قيادة الفريق الأول.

وبعد مرور عام على استلامه لـ"فيتا"، تمكن إبينغي (58 عاماً) من لعب نهائي دوري أبطال افريقيا في عام 2014 لكنه خسر اللقب أمام وفاق سطيف الجزائري وهذا ما مهد الطريق أمامه لتولى زمام الأمور في منتخب بلاده مع المحافظة على مكانه في فيتا كلوب.

يقدم المدرب إبينغي عروضاً جيدة مع منتخب بلاده فقد قاده لنصف نهائي نسخة "كان" غينيا الاستوائية (2015) لكنه فشل في العبور إلى النهائي بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار 1-3.

أكمل منتخب الكونغو الديمقراطية هذه النسخة في المركز الثالث بعد الفوز في المواجهة الترتيبية على منتخب البلد المضيف بركلات الترجيح 4-2عقب انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

وفي عام 2016، توج إبينغي مع المنتخب الكونغولي بلقب كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين الـ"شان".

باكامبو وبولاسي

من المنتظر أن يعول المدرب إبينغي على حنكة المهاجم سيدريك باكامبو وصلابة يانيك بولاسي في كأس أمم افريقيا.

هل سيكون هذا الثنائي جاهزاً لمعركة الـ"كان"؟ هكذا تحدثت الصحافة الكونغولية خاصة مع رحيل باكامبو إلى الصين ومغادرته للدوري الإسباني ومحاولة بولاسي إيجاد نفسه من جديد بعد الإصابة وذهابه للدوري البلجيكي بعد أن كان أحد نجوم ايفرتون الإنكليزي.

بأداء مميز مع فياريال الإسباني، شكل انتقال باكامبو (28 عاماً) إلى بيكين غوان الصيني أمراً مفاجئاً لكن بات الكونغولي أغلى لاعب في القارة الافريقية بعد أن بلغت صفقة انتقاله 72 مليون يورو.

اختار باكامبو اللعب لمنتخب الكونغو الديمقراطية في أذار/مارس 2015 بعد أن تدرج في الفئات السنية لمنتخب فرنسا فخاض 18 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

من جهة أخرى، سيكون بولاسي (30 عاماً) مطالباً بإظهار كل امكانياته في كأس أمم افريقيا إذا أراد العودة لإيفرتون الذي لأعاره في البداية لأستون فيلا ثم لمدة 6 أشهر (يناير 2019) لفريق أندرلخت البلجيكي لعب خلالها 17 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

تعرض بولاسي لقطع في أربطة الركبة في كانون الأول/ديسمبر 2016 ابتعد على إثرها لمدة عام عن الملاعب وغاب عن منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2017.

ترقبوا أسومبالونغا

سيكون بريت أسومبالونغا (26 عاماً) لاعب ميدلزبره الإنكليزي محط الأنظار في "كان" مصر 2019.

قدم اللاعب موسماً رائعاً مع الفريق الإنكليزي بنيله شرف ولقب هداف ميدلزبره هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى برصيد 13 هدفاً.

الطريق إلى مصر

سيشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا للمرة 19 في تاريخه بعد أن أكمل منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين خلف زيمبابوي، المتصدرة.

حقق المنتخب الكونغولي انتصارين و3 تعادلات وهزيمة في مشوار تصفيات كاس أمم افريقيا توتال مصر 2019.

سيكون منتخب الفهود في المجموعة الأولى في "كان" مصر 2019 رفقة صاحب الأرض والضيافة وأوغندا وزيمبابوي.

آخر ظهور في كأس الأمم

شارك المنتخب الكونغولي في "كان 2017" بالغابون إذ غادر "الفهود" من محطة ربع النهائي أمام غانا 1-2.

قدّم المنتخب الكونغولي اللاعب جونيور كابانانغا هدافاً للبطولة برصيد ثلاثة أهداف.

سجل المشاركات

يمتلك منتخب الفهود سجلاً حافلاً من المشاركات في كأس أمم افريقيا إذ أنه توّج باللقب مرتين فكانت الأولى في "كان" 1968 والثانية في عام 1974 بالقاهرة.

أكمل المنتخب الكونغولي نسختي، بوركينا فاسو 1998 وغينيا الاستوائية 2015، في المركز الثالث.

في "كان" 1972 التي أقيمت في الكاميرن، أنهى المنتخب الكونغولي، الزائير سابقاً، البطولة في المركز الرابع.

خلال 18 مشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا، وصل منتخب الفهود لربع النهائي في 6 مناسبات.

المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة

الكونغو الديمقراطية - مصر (9 مباريات)

فوز الكونغو الديمقراطية تعادل المنتخبين خسارة الكونغو الديمقراطية 1 3 5

سجل المنتخب الكونغولي 10 أهداف في شباك منتخب الفراعنة فيما استقبلت شباكه 19 هدفاً.

الكونغو الديمقراطية - أوغندا (11 مباراة)

فوز الكونغو الديمقراطية تعادل المنتخبين خسارة الكونغو الديمقراطية 6 1 4

سجل منتخب الكونغو الديمقراطية 22 هدفاً في شباك أوغندا فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

الكونغو الديمقراطية - زيمبابوي (6 مباريات)

فوز الكونغو الديمقراطية تعادل المنتخبين خسارة الكونغو الديمقراطية 2 1 3