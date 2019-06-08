نيجريا - "النسور الخضر" لاستعادة الأمجاد في "كان 2019"



غيرنوت روهر: "المدرب المنقذ"

بعد فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا 2013 بقيادة الخبير الراحل ستيفن كيشي عانى منتخب "النسور الخضر" الأمرين وعاش حالة من التخبّط حكمت عليه بالغياب عن نسختي 2015 و2017 من البطولة العريقة.

وبعد فشل العديد من المدربين المحليين الذين استلموا المقاليد الفنية للمنتخب النيجيري، على غرار شايبو أمودو والعائد كيشي ودانيال أموكاشي وصانداي أوليزي، في قيادة أحد عمالقة القارة السمراء إلى بر الأمان ارتأى اتحاد اللعبة التعاقد مع اسم أجنبي يملك في جرابه خبرة إفريقية.

ومن هذا المنطلق استقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم في شهر أغسطس/آب 2016 الألماني غيرنوت روهر لتولي المقاليد الفنية للـ"نسور الخضر".

ويعدّ المدرب الألماني من خيرة الفنيين العاملين في القارة السمراء إذ يملك دراية واسعة بكل تفاصيل الكرة الإفريقية إذ تداول على تدريب كل من النجم الساحلي التونسي (2008-2009) والمنتخب الغابوني (2010-2012) ومنتخب النيجر (2012-2014) ومنتخب بوركينا فاسو (2015).

ومنذ استلامه دفة تدريب نيجيريا حقق فريق الفني الألماني 21 فوزاً و8 تعادلات وتعرّض لست هزائم.

وشهدت نتائج "النسور الخضر" تحسناً ملحوظاً مع روهر فضلاً عن تطوّر الأداء الفردي والجماعي ليتمكّن المنتخب من العودة إلى منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا من بوابة "كان 2019" الذي سيقام على الأراضي المصرية من 21 يونيو/حزيران حتّى 19 يوليو/تموز.

وأطلقت بعض وسائل الإعلام النيجيرية على الألماني لقب "المنقذ" الذي انتشل المنتخب المحلي من غياهب النسيان في انتظار تحقيق نتيجة إيجابية في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019.

الآمال معلقة على إيووبي

يعدّ أليكس إيووبي من أهم اللاعبين في تشكيلة المنتخب النيجيري الذي كان يعجّ فيما مضى بالأسماء الرنانة.

ولئن لا يرقى مهاجم أرسنال الإنكليزي إلى القيمة الفنية للاعبي خط المقدّمة السابقين على غرار راشيدي ياكيني ونوانكو كانو وجي جي أوكوشا فإنه يمثّل أهم أسلحة الألماني روهر في "كان 2019".

وخاض نجم "المدفعجية" (23 عاماً) هذا الموسم 51 مباراةً في كل المسابقات بيد أنه لم يسجّل سوى 6 أهداف فقط.

ويتمتّع إيووبي بإمكانيات فنية عريضة فضلاً عن سرعة فائقة قادرة على إرباك أي دفاع مما يجعله حجر الأساس في هجوم نيجيريا.

وسيعمل إيووبي صحبة قائد المنتخب أحمد موسى وبقية العناصر الدولية على رفع التحدي وقيادة "النسور الخضر" نحو إنجاز جديد في سجل الكرة النيجيرية.

ترقبوا شوكويزي

سيكون صامويل شوكويزي (20 عاماً) محترف فياريال الإسباني من بين الأسماء المنتظر تألقها في "كان مصر 2019".

خاض الجناح النيجيري 39 مباراةً مع فريقه الإسباني هذا الموسم وسجل 8 أهداف في جميع المسابقات.

ورغم حداثة عهده بالمنتخب الأول تحدّثت الصحافة النيجيرية عن نجم جديد قادم على مهل قد تنفجر موهبته في "كان 2019".

كما أشادت وسائل إعلام إسبانية بمهارات شوكويزي الذي شُبّه بالنجم الدولي الهولندي أريين روبن لسرعته ومراوغاته الرائعة.

ويمثّل شوكويزي أحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة النيجيرية حالياً مما دفع المدرب روهر للاستعانة بخدماته إذ من المنتظر أن يكون المفاجأة السارة لأنصار "النسور الخضر".

الطريق إلى مصر

بلغ المنتخب النيجيري نهائيات كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 بعد أن تسيّد مجموعته ضمن تصفيات الـ"كان".

وجمعت نيجيريا 13 نقطة ضمن المجموعة الخامسة لتتأهل كمتصدر صحبة جنوب إفريقيا الثانية (12 نقطة) في حين فشلت ليبيا والسيشيل في كسب التحدّي.

وحقق "النسور الخضر" 4 انتصارات وتعادل في حين تعرّضت للهزيمة في مناسبة واحدة فقط.

وفازت نيجيريا على السيشيل (3-0) و(3-1) وليبيا (4-0) و(3-2) وتعادلت مع جنوب إفريقيا (1-1) الوحيدة التي تمكنت من الإطاحة بالعملاق الإفريقي في المباراة الافتتاحية للتصفيات (2-0).

آخر ظهور في الـ"كان"

تعود آخر مشاركة للمنتخب النيجيري في نهائيات كأس أمم إفريقيا إلى نسخة عام 2013 في جنوب إفريقيا.

ونالت نيجيريا خلال النسخة المذكورة آنفاً اللقب بعد فوزها في النهائي على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

سجل المشاركات

يمتلك منتخب "النسور الخضر" سجلاً حافلاً من المشاركات في كأس أمم افريقيا إذ توّج باللقب ثلاث مرات سنوات 1980 و1994 و2013.

ويشارك "النسور الخضر" خلال نسخة 2019 للمرة 18 بعد سنوات 1963 و1976 و1978 و1980 و1982 و1984 و1988 و1990 و1992 و1994 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2013.

كما بلغت نيجيريا نهائي الـ"كان" أربع مرات سنوات 1984 و1988 و1990 و2000.

المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة



نيجيريا - بوروندي (مباراة واحدة)

فوز المنتخب النيجيري فوز المنتخب البوروندي تعادل المنتخبين 1 0 0

سجل المنتخب النيجيري هدفين في شباك بوروندي ولم تتلق شباكه أي أهداف.

نيجيريا - غينيا (15 مباراة)

فوز المنتخب النيجيري فوز المنتخب الغيني تعادل المنتخبين 4 5 6

أحرز المنتخب النيجيري 16 هدفاً في شباك غينيا واهتزت شباكه 16 مرة

نيجيريا - مدغشقر (4 مباريات)

فوز المنتخب النيجيري فوز المنتخب الملغاشي تعادل المنتخبين 3 0 1

سجلت النسور النيجيرية 5 أهداف في شباك منتخب مدغشقر ولم تهتز شباكها في أي مناسبة.