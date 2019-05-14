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دوري أبطال أوروبا
كأس أمم إفريقيا 2019

ميكل يعود لقيادة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا – مصر 2019

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أكد لاعب الوسط المخضرم جون أوبي ميكل أنّه سيعود لقيادة منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، المقررة في مصر في حزيران/يونيو المقبل.

Reuters


ومثّل ميكل (32 عاماً) بلاده في مونديال روسيا 2018  بيد أنّه لم يشارك في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

وقال مسؤول اتحادي كبير: "التقى ميكل مع المدرب (الألماني غرنوت) رور في إنكلترا، وأكّد له أنّه سيشارك في كأس الأمم في مصر".

وشارك ميكل في 85 مباراة دولية مع نيجيريا سجّل فيها 6 أهداف، بدءاً من المواجهة الأولى ضد ليبيا عام 2005.

وستكون خبرة ميكل هامة في تشكيلة تضم الكثير من الوجوه الشابة.

وتعد نيجيريا من أبرز المنتخبات القارية وقد توّجت بلقب كأس الأمم أعوام 1980 و1994.

وحمل ميكل ألوان تشيلسي الإنكليزي بين 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري أبطال أوروبا في 2012 والدوري الأوروبي في 2013. 

دافع ميكل بعدها عن ألوان تيانجين تيدا الصيني وميدلزبره الانكليزي.

منتخب نيجيريا جون أوبي ميكيل
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