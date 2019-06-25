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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

موعد ومشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا في كأس أمم افريقيا بث مباشر

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مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا المقررة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بداية اليوم الحافل بالمباريات.

Reuters

مباراة نيجيريا وغينيا في بث مباشر

موعد مباراة نيجيريا وغينيا في كأس امم افريقيا

البث المباشر لمباراة نيجيريا وغينيا يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة نيجيريا بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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