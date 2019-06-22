العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

موعد وكيفية مشاهدة مباراة المغرب ونامبيا في كأس أمم إفريقيا بث مباشر

من قبل

موعد وكيفية مشاهدة مباراة المغرب ونامبيا في كأس أمم إفريقيا بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة المغرب ونامبيا بث مباشر

موعد مشاهدة مباراة المغرب ونامبيا 

البث المباشر والتغطية الخاصة لمباراة المغرب ونامبيا يوم الأحد 23 يونيو انطلاقاً من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب ونامبيا في كأس أمم إفريقيا منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2 HD و beIN SPORTS MAX 1 HD.

تعتبر مباراة المغرب من أهم مباريات الأحد نظراً لاهتمام جماهير الكرة في الوطن العربي بمنتخباتها ومنتخبات الأشقاء العرب في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة المغرب ونامبيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لمتابعة القراءة الفنية لمباراة المغرب في المجموعة الرابعة اضغط هنا

السابق احتفالات مصرية بالبداية الإيجا
اقرأ
احتفالات مصرية بالبداية الإيجابية
التالي مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا ب
اقرأ
مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر

آخر الأحداث