موعد مشاهدة مباراة موريتانيا ومالي في كأس أمم افريقيا 2019 بث مباشر

مباراة موريتانيا ومالي بث مباشر كأس أمم افريقيا

موعد مباراة موريتانيا ومالي

البث المباشر لمباراة موريتانيا ومالي يوم الاثنين 24 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة :21:00 بتوقيت موريتانيا).

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