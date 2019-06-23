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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

موعد مشاهدة مباراة موريتانيا ومالي في كأس أمم افريقيا 2019 بث مباشر

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موعد مباراة موريتانيا ومالي في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 والبث المباشر لها عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

https://twitter.com/caf_online_AR

مباراة موريتانيا ومالي بث مباشر كأس أمم افريقيا

موعد مباراة موريتانيا ومالي 

البث المباشر لمباراة موريتانيا ومالي يوم الاثنين 24 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة :21:00 بتوقيت موريتانيا). 

مباراة موريتانيا ومالي بث مباشر حصرياً على1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة موريتانيا ومالي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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