موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مالي وكوت ديفوار

مباراة مالي وكوت ديفوارمباشر

رابط مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار على الانترنت

يصطدم المنتخب المالي بكوت ديفوار في مباراة قوية يحتضنها ملعب السويس ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري والتي تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

منتخب مالي كان بلغ ثمن النهائي متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل بعد أن حقق فوزاً كبيراً في المباراة الأولى على موريتانيا (4-1) ثم تعادل مع تونس (1-1) قبل أن يختتم الدور الأول بفوزه على أنغولا بهدف نظيف.

في المقابل، تأهل منتخب "الفيلة" إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الثانية خلف المغرب برصيد 6 نقاط بعد أن تغلّب على جنوب إفريقيا في المباراة الأولى بهدف دون مقابل، وخسر أمام المغرب بنفس النتيجة في الجولة الثانية قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الأخيرة وينتصر على ناميبيا (4-1).

موعد مباراة مالي وكوت ديفوار

تشاهدون مباراة مالي وكوت ديفوار يوم الاثنين في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر هي beIN MAX HD1 وbeIN MAX HD2.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مالي وكوت ديفوار على الانترنت سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.