موعد البث المباشر لمباراة مصر وأوغندا والتغطية الخاصة

مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة والحاسمة للدور الأول من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس امم افريقيا "مصر 2019".

وفرضت مباراة مصر وأوغندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الرهان حيث سيلعب كلا المنتخبان بأهداف متقاربة بين تأمين الريادة لأهل الدار أو خطفها للأوغنديين وذلك قبل الدخول في الجديات والتي تمثلها مرحلة "خروج المغلوب".

ويدخل منتخب "الفراعنة" صاحب الضيافة (6 نقاط) بحظوظ وافرة لتأمين زعامته للمجموعة الأولى حيث سيلعب على فرصتي الفوز أو التعادل، في حين لن يكون منتخب أوغندا (4 نقاط) مخيراً في حال رغبته بتصدر المجموعة حيث سيكون مطالباً بحتمية الفوز على نظيره المصري بأي نتيجة لبلوغ نقطته السابعة بعد فوز على الكونغو الديمقراطية (2-0) وتعادل أمام زيمبابوي (1-1).

وستحظى هذه المواجهة الختامية للدور الأول والتي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي بمتابعة واسعة لأنها ستعطي فكرة واضحة على مدى استعداد زملاء النجم محمد صلاح للدخول في المرحلة الحاسمة من كأس أمم أفريقيا والتي يعوّل عليها الجمهور المصري لإضافة الكأس الثامنة في رصيد "الفراعنة".

مباراة مصر وأوغندا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مصر وأوغندا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1.

مباراة مصر وأوغندا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مصر وأوغندا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة مصر وأوغندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.