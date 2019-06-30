موعد البث المباشر لمباراة الجزائر وتنزانيا والتغطية الخاصة

ستكون مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا مساء الاثنين ضمن ثالث أدوار المجموعة الثالثة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بين طرفين يختلفان في اهدافهما كلياً.

منتخب الجزائر يريد فوزاً ثالثاً لتأكيد أنه مرشح للقب القاري فيما تأمل تنزانيا تحقيق مفاجأة لا غرض لها إلا المعنويات.

تملك الجزائر ست نقاط من فوز على كينيا 2-0 وآخر على السنغال 1-0، فيما لا شيء في رصيد تنزانيا بعد خسارتين أمام السنغال 0-2 وكينيا 2-3.

الجزائر المدججة بكوكبة محترفين يتقدمهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، تعد مرشحة للقب خصوصاً بعد مستوياتها الرائعة لذا ستكون المواكبة حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS.للوقوف على آخر ظهور للخضر قبل الإقصائيات.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء الاثنين 1 يوليو بتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD2.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.