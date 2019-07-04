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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

موعد البث المباشر لمباراة أوغندا والسنغال

تابعوا مباراة أوغندا والسنغال بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

مباراة أوغندا والسنغال بث مباشر

رابط مباراة اوغندا والسنغال على الانترنت

 

يتطلّع منتخبا أوغندا والسنغال إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، عندما يلتقيان في ثمن نهائي البطولة باستاد القاهرة الدولي.

بلغت أوغندا ثمن النهائي بحلولها وصيفة للمنتخب المصري في المجموعة الأولى، أما السنغال فحلّت وصيفة للمنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة.

مباراة أوغندا والسنغال بث مباشر الجمعة على الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وأوغندا هي beIN MAX HD1 و beIN MAX HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا على الانترنت بجودة عالية وبدون تقطيع من خلال  beIN CONNECT.

أوغندا السنغال
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