موعد البث المباشر لمباراة غانا وغينيا بيساو والتغطية الخاصة

ستكون مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو مساء الثلاثاء ضمن ثالث أدوار المجموعة السادسة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بين منتخب يسعى لتلميع صورته المهزوزة وآخر يريد فوزاً معنوياً قد يكون مؤهلاً إن خدمته النتائج الأخرى.

منتخب غانا المرشح الدائم للقب يملك نقطتين مخيبتين، من تعادلين مع بينين 2-2 وآخر مع الكاميرون سلباً، علماً إن كان التعادل الثاني يُفهم مع حامل اللقب، إلا أن الأول لا تبرير له.

النجوم السوداء تعد صعبة المنال دوماً وحضورها محبب لدى عشاق الكرة أفريقيا لما تضفيه من نكهة خاصة وهي التي تملك نجوماً كثر أمثال جوردان ايوو وأندري ايوو وكريستيان اتسو إلا أنها حتى كتابة هذه السطور لم تسطع.

وانطلاقا من تاريخها وسمعتها، ستكون المواكبة لهذه المباراة مع غينيا بيساو حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS لمعرفة قدرة غانا من إنقاذ وضعها من عدمه.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء الثلاثاء 2 يوليو بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD2.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.