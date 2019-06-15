يخوض المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور مبارياته في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وستقام مباريات هذه المجموعة في العاصمة المصرية القاهرة تحديداً في إستاد القاهرة الدولي الذي يعد هو الملعب الرسمي للمنتخب المصري الذي شهد عليه أيام مجده وأفراحه وانتصاراته السابقة حيث توج على أرضه بلقبي كأس أمم إفريقيا عامي 1986 و2006.

مباراة واحدة فقط في هذه المجموعة ستقام على ملعب آخر هو استاد ثلاثين يونيو الذي سيستضيف مواجهة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثالثة في نفس وقت إقامة مباراة مصر وأوغندا.

منتخبات المجموعة

منتخب مصر

يخوض المنتخب المصري مبارياته في البطولة بوصفه منتخب الدولة المستضيفة علماً بأنه عاد بقوة في النسخة الماضية من البطولة بعد غياب 3 بطولات على التوالي وتأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر من الكاميرون (2-1).

ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويبحث المصريون عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).

موعد وتوقيت بث مباريات المنتخب المصري

المباراة اليوم التوقيت الملعب مصر- زيمبابوي 21 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي مصر - جمهورية الكونغو 26 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي أوغندا - مصر 30 حزيران/يونيو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي

منتخب زيمبابوي

يعيش منتخب زيمبابوي منافس مصر في المباراة الافتتاحية أفضل أيامه حالياً فهذه المرة الأولى في تاريخه التي يتأهل فيها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا مرتين متتاليتين بعد تواجده في نهائيات الغابون 2017 عندما أنهى مشاركته في المركز الرابع في المجموعة الثانية علماً بأنه وقتها فرض التعادل على الجزائر (2-2).

وهذه هي المشاركة الرابعة للمنتخب الزيمبابوي في "نهائيات الكان" ويبحث الفريق بالتأكيد عن تفجير مفاجأة خاصة بعد أداءه القوي في التصفيات إذ تصدر مجموعته السابعة برصيد 11 نقطة ووقتها فاز الفريق على منافسه في المجموعة الأولى حاليا الكونغو الديمقراطية في عقر داره (2-1).

موعد وتوقيت بث مباريات منتخب زيمبابوي

المباراة اليوم التوقيت الملعب مصر - زيمبابوي 21 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي أوغندا - زيمبابوي 26 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي زيمبابوي - جمهورية الكونغو 30 حزيران/يونيو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد 30 يونيو

منتخب الكونغو الديموقراطية

تعد الكونغو الديمقراطية إحدى القوى التقليدية على ساحة كرة القدم الإفريقية، لتاريخها العريق في البطولة التي توجت بلقبها مرتين عامي 1968 و1974 إضافة إلى ما تضمه من أسماء كبرى سطعت في سماء الكرة الأوروبية لفترات طويلة مثل يانيك بولاسي المعار حاليا من إيفرتون الإنكليزي لأندرلخت البلجيكي وسيدريك باكامبو المتألق سابقاً مع فياريال الإسباني ولاعب بيكين جوان الصيني.

ورغم وقوعه مع منتخب البلد المنظم وأحد المنتخبات المرشحة للبطولة إلا أن الكونغو الديمقراطية تمنى النفسي أن تتمكن من اقتناص الصدارة هرباً من مواجهة ثانية المجموعة الثالثة الذي من الممكن أن يكون إما السنغال أو الجزائر، مع العلم أن الفريق تنتظره مواجهة قوية وثأرية أمام نظيره الزيمبابوي الذي تفوق عليه في التصفيات.

موعد وتوقيت بث مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية

المباراة اليوم التوقيت الملعب جمهورية الكونغو - أوغندا 22 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي مصر - جمهورية الكونغو 26 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي زيمبابوي - جمهورية الكونغو 30 يونيو/حزيران الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد 30 يونيو

منتخب أوغندا

يسعى الأوغنديون لتأكيد تواجدهم على ساحة كرة القدم الإفريقية بعد سنوات طويلة من الغياب فهذه هي المشاركة الثانية على التوالي بعد التواجد في البطولة الماضية في الغابون عام 2017 كما أنه السابعة في تاريخه ويعد الحصول على المركز الثاني في نسخة 1978 في غانا هو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأوغندية.

وضرب المنتخب الأوغندي بقوة في التصفيات حيث تصدر مجموعته الثانية عشرة برصيد 13 نقطة وهو ما يجعله مرشح لأن يكون إحدى المنتخبات المتطورة والأرقام الصعبة في "مصر 2019".

موعد وتوقيت بث مباريات منتخب أوغندا

المباراة اليوم التوقيت الملعب جمهورية الكونغو - أوغندا 22 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي أوغندا - زيمبابوي 26 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي أوغندا - مصر 30 حزيران/يونيو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد القاهرة الدولي

الملاعب

استاد القاهرة

بشكل أساسي سيستضيف استاد القاهرة لمباريات المجموعة الأولى والاستاد حالياً وبعد عمليات التطوير والتحديث المستمرة فيه يتسع إلى 74.000 متفرجاً علماً بأنه في السابق كان يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج.

ويقع الملعب في حي مدينة نصر في القاهرة وتم افتتاحه في عام 1960 وسيقام على 5 مباريات في المجموعة الأولى هي مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا وفي الجولة الثانية أوغندا وزيمبابوي ومصر والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مباراة وحيدة في الجولة الثالثة بين أوغندا ومصر.

استاد 30 يونيو

يقع استاد 30 يونيو في العاصمة المصرية ويتسع لـ30 ألف متفرجا وتم افتتاحه في الثاني من تموز/يوليو عام 2012، وسيقام على هذا الملعب مباراة واحدة فقط في المجموعة الأولى في الجولة الثالثة بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية كما أنه سيستضيف أغلب مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

