منتخب مصر يبحث عن لقبه الإفريقي الثامن

وسبق للفراعنة التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في 7 مناسبات سابقة أعوام 1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 – 2008 – 2010.

ويمكن القول إن المنتخب المصري ارتبط اسمه وإنجازاته إلى حد كبير بكأس أمم إفريقيا التي تعد بطولته المفضلة ففضلاً عن أنه أكثر منتخبات القارة تتويجاً باللقب فإن الفريق دون اسمه بقوة على عدد كبير من أبرز الأرقام القياسية المسجلة على صعيد البطولة فالمنتخب المصري هو أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات برصيد 23 مشاركة كما انه أكثر منتخب حقق انتصارات في البطولة برصيد 54 انتصار إضافة إلى أنه أكثر منتخب سجل أهداف في تاريخ نهائيات البطولة برصيد 159 هدفاً.

وأخيراً فإن المنتخب المصري هو الوحيد في تاريخ القارة السمراء الذي أحرز اللقب 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 إضافة إلى 2010.

ويشعر المصريون بتفاؤل شديد عن استضافة البطولة على أرضهم إذ سبق لهم استضافتها 4 مرات سابقة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 وتمكنوا من التتويج باللقب في ثلاث مناسبات منها، علماً أن المنتخب المصري فشل مرة واحدة فقط في إحراز اللقب عندما استضاف البطولة على أرضه وكانت في نسخة 1974 عندما خسر في نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية المتواجدة معه حالياً في المجموعة الأولى.

على الصعيد الفردي فإن عميد اللاعبين المصريين أحمد حسن هو أكثر لاعب شارك في نسخ البطولة برصيد 8 مشاركات (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) كما أنه هو وزميله الحارس المخضرم عصام الحضري هما أكثر من حمل كأس البطولة برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

المدرب المصري حسن شحاته أيضاً مع الغاني تشارليز غيامفي هما أكثر مدربان حصلا على لقب البطولة برصيد 3 مرات لكل منهما علماً بأن رقم شحاته التاريخي هو التتويج بكأس البطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006 – 2008 – 2010.

المدرب – خافيير أغيري

يتولى المدرب المكسيكي الشهير خافير أغيري قيادة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية القادمة وكان تولى المسؤولية في آب/أغسطس عام 2018 خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر.

ومع المنتخب المصري خاض أغيري 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مثلها، ولعل أبرز إنجازاته حتى الآن كان تحقيق الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لـ "مصر 2019".

ويعد أغيري من المدربين المعروفين على الصعيد العالمي ويمتلك سيرة ذاتية قوية حيث درب منتخبات المكسيك واليابان كما قاد أندية أتلتيكو مدريد وإسبانيول وأوساسونا الإسبانية، وخلال مسيرته توج بلقب الكأس الذهبية مع المكسيك عام 2009.

صلاح في المقدمة

وللحديث عن نجوم منتخب مصر في العُرس الإفريقي القادم، يأتي محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لموسمين متتاليين في المقدمة بكل تأكيد حيث تعول عليه الجماهير المصرية الكثير في البطولة نظراً لتألقه الكبير هذا الموسم حيث أنهاه متصدراً قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً بالتساوي مع السنغالي ماني والغابوني أوباميانغ إضافة إلى أنه بات أول مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما شارك مع ليفربول في حصد اللقب بالتغلب على توتنهام (3-1) في النهائي علماً بأنه أحرز الهدف الأول في اللقاء من ركلة جزاء.

ويمتلك محمد صلاح سجلاً حافلاً مع المنتخب المصري حيث شارك في 62 مباراة دولية وأحرز 39 هدفاً.

تريزيغية المتألق

يعد محمود تريزيغيه من أبرز لاعبي الجيل الحالي في المنتخب المصري حيث واصل تألقه للموسم الثاني على التوالي مع فريقه التركي قاسم باشا وفي الموسم الحالي شارك الجناح المصري في 38 مباراة وأحرز 9 أهداف وقام بإهداء 10 تمريرات حاسمة.

دولياً خاض تريزيغيه في 35 مباراة وأحرز 5 أهداف.

مصر في التصفيات

منتخب مصر شارك في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بهدف التأهل إلى النهائيات عبرها قبل أن يتأهل بوصفه منتخب الدولة المنظمة عقب سحب البطولة من الكاميرون ومنحها لمصر مطلع عام 2019.

وبشكل عام شاركت مصر في المجموعة العاشرة وأنهت التصفيات في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف تونس المتصدرة، وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها وأحرز الفريق 16 هدفاً ودخل مرماه 5.

المشاركات السابقة

خاض المنتخب المصري 23 نسخة سابقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا توج باللقب 7 مرات (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010) وحصل على المركز الثاني مرتين عامي 1962 و2017، بينما حصل على المركز الرابع 3 مرات والمركز الثالث 3 مرات أيضاً.

المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة

• التقى المنتخب المصري مع نظيره منتخب زيمبابوي في 12 مباراة سابقة فاز الفراعنة في 7 وفازت زيمبابوي في مباراة وتعادل المنتخبان في 4 مباريات، وسجل المنتخب المصري 20 هدفاً ودخل مرماه 11.

• واجه الفراعنة منتخب الكونغو الديمقراطية في 9 مباريات انتصروا في 5 مباريات مقابل فوز وحيد للكونغو الديمقراطية و3 تعادلات، سجل المصريون 19 هدفاً واهتزت شباكهم 10 مرات.

• يمتلك المنتخب المصري تاريخاً حافلاً مع نظيره منتخب أوغندا إذ تواجه المنتخبان في 18 مناسبة سابقة، فاز المصريون في 14 مباراة مقابل فوزين فقط لأوغندا، وسجل لاعبو مصر 34 هدفاً في الشباك الأوغندية مقابل 13 هدفاً لأوغندا.



