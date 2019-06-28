معلومات البث المباشر لمباراة الكاميرون وغانا

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس امم افريقيا "مصر 2019".

وفرضت مباراة الكاميرون وغانا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة المواجهة وعراقة المنتخبين على الصعيد القاري بفضل تاريخهما الكبير ونجومهما العالميين.

ويهدف أبناء المدرب الهولندي كلارنس سيدورف الخروج بنقاط القمة المرتقبة أمام غانا لضمان التأهل المبكر عن المجموعة ليتمكن من إراحة بعض نجومه في المباراة الثالثة، بالمقابل ستسعى "النجوم السوداء" لتدارك عثرة التعادل مع بينين في الجولة الافتتاحية (2-2)، واستعادة الثقة والأمل في التأهل.

وستحظى هذه الموقعة الافريقية التي سيحتضنها ملعب الاسماعيلية بمتابعة واسعة من طرف الملاحظين والجماهير العاشقة للمسابقة الإفريقية نظراً لما تكتنزه هذه القمة من لاعبين مميزين، كما أنّها فرصة للتعرف على مدى جاهزية المنتخبين في المضي قدماً نحو المنافسة على اللقب، لا سيما الكاميرون وهي المتوجة في آخر نسخة عام 2017 بالغابون على حساب مصر مستضيفة الحدث هذا العام.

مباراة الكاميرون وغانا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS السبت في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة الكاميرون وغانا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الكاميرون وغانا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة الكاميرون وغانا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.